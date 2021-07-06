Евро под давлением после данных о настроениях инвесторов
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ЛОНДОН (Рейтер) - Евро снизился во вторник, приблизившись к трехмесячному минимуму к доллару после того, как данные указали на ухудшение настроений инвесторов в Германии. Австралийский и новозеландский доллары остались в плюсе на фоне хороших данных и ожиданий повышения ставок.
Экономические настроения в Германии ухудшились в июле, сообщил исследовательский институт ZEW во вторник. При этом объем заказов в обрабатывающем секторе страны в мае снизился на 3,7% в месячном исчислении.
Данные оказали давление на евро, который снизился на 0,19% до $1,1838 к 15:00 МСК. На прошлой неделе единая валюта достигла минимального с начала апреля значения в $1,1807.
Новозеландский доллар резко вырос ранее в ходе сессии, так как инвесторы после сильных данных о доверии бизнеса ждут более скорого, чем прогнозировалось ранее, повышения ставок в Новой Зеландии.
"Киви" поднялся на 0,85% до $0,7085 после достижения максимума с середины июня.
Австралийский доллар подорожал на 0,58% до $0,7573. Центральный банк страны сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,1% и повторил, что она, скорее всего, останется на этом уровне до 2024 года, но объявил о сокращении скупки облигаций.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,14% до 92,342.
Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, который будет опубликован в среду, возможно, даст инвесторам дополнительные подсказки о том, когда и как регулятор может начать сокращать скупку облигаций.
Фунт стерлингов поднялся на 0,07% до $1,3853.
(Жюльен Понтус. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html