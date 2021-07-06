АЕБ улучшила прогноз авторынка РФ на 21г

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МОСКВА (Рейтер) - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) улучшила прогноз российского авторынка на 2021 год и ожидает его роста на 9,8% до 1,756 миллиона штук, если удастся избежать нового локдауна, сказал во вторник председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

"Есть шанс догнать 2019 год!", - написано в презентации ассоциации, которая традиционно ведет статистику продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России.

"Наш прогноз основан на том, что нам по прежнему удастся избежать полного локдауна", - добавил Штэрцель.

"Мы ожидаем, что ситуация со спросом и предложением стабилизируется к концу года", - сказал он, отметив, что продажи в первом полугодии уверенно росли, в том числе, по сравнению с докризисным 2019 годом.

В первом полугодии продажи выросли на 36,9% до 870.749 штук, в том числе, в июне он вырос на 28,7% до 157.808 автомобилей.

По сравнению с предпандемийным 2019 годом продажи в июне выросли на 9,8%, в первом полугодии - на 5,1%.

"Рынок восстанавливается лучше, чем ожидалось", - сказал Штэрцель.

По его словам, меры господдержки авторынка внесли значительный вклад в поддержание спроса, но при этом продолжаются сложности с предложением из-за глобального дефицита полупроводников.

"Продолжает сохраняться превышение спроса над предложением", - сказал он.

Ранее АЕБ ожидала, что в 2021 году рынок вырастет на 2,1% до 1,63 миллиона автомобилей.

В 2020 году продажи снизились на 9,1% до 1,52 миллиона штук с 1,76 миллиона в 2019 году.

(Глеб Столяров. Редактор Елена Фабричная)

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