Сеть клиник EMC определила диапазон цены для IPO в $12,5-14,0 за ГДР

Новости





МОСКВА (Рейтер) - Сеть частных клиник EMC (United Medical Group CY PLC) установила индикативный диапазон цены ГДР в ходе IPO с листингом на Московской бирже в $12,5-$14,0, сообщила компания.

Таким образом, капитализация компании оценена в $1,125-1,260 миллиарда.

Индикативный объем предложения составляет до 40 миллионов расписок. Каждая расписка удостоверяет право на одну обыкновенную акцию EMC.

Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 15 июля.

Компания ранее сообщила, что не получит средств от размещения. ГДР будут предложены INS Holdings Limited (бенефициарный владелец – основной акционер EMC Игорь Шилов), в настоящее время владеющей около 71,2% в акционерном капитале компании; Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец Егор Кульков), в настоящее время владеющей около 20,8% EMC, Greenleas International Holdings LTD (бенефициарный владелец Роман Абрамович), владеющей 6,9%, а также потенциально некоторыми другими текущими акционерами компании. Шилов планирует сохранить значительную долю в компании по итогам предложения через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.

Во вторник Московская биржа сообщила, что приняла решение о включении с 15 июля депозитарных расписок EMC в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Citigroup, JP Morgan и VTB Capital выступают совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO.

(Ольга Попова, Антон Колодяжный. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html