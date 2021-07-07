Япония рассматривает возможность Олимпиады без болельщиков -- газета

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ТОКИО (Рейтер) - Правительство Японии рассматривает предложения о запрете посещения болельщиками всех мероприятий на Олимпийских играх, которые пройдут в этом месяце, сообщила в среду газета Mainichi. Таким образом власти пытаются ответить на беспокойство общество о возможном усилении вспышки коронавируса из-за Олимпиады.

Правительство, скорее всего, продлит чрезвычайное положение в Токио и трех близлежащих префектурах в четверг, сообщили правительственные источники.

(Киёси Такенака при участии Мари Сайто. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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