Япония рассматривает возможность Олимпиады без болельщиков -- газета

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Kohei Jinno, 87, who was forced to leave his house two times ahead of the 1964 and 2020 Olympics Games to make way for construction of the main stadium, walks next to the Olympic Rings monument outside the Japan Olympic Museum near the National Stadium, the main stadium for the 2020 Tokyo Olympic Games that have been postponed to 2021 due to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Tokyo, Japan June 24, 2021. Picture taken June 24, 2021. REUTERS/Issei Kato
Kohei Jinno, 87, who was forced to leave his house two times ahead of the 1964 and 2020 Olympics Games to make way for construction of the main stadium, walks next to the Olympic Rings monument outside the Japan Olympic Museum near the National Stadium, the main stadium for the 2020 Tokyo Olympic Games that have been postponed to 2021 due to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Tokyo, Japan June 24, 2021. Picture taken June 24, 2021. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Правительство Японии рассматривает предложения о запрете посещения болельщиками всех мероприятий на Олимпийских играх, которые пройдут в этом месяце, сообщила в среду газета Mainichi. Таким образом власти пытаются ответить на беспокойство общество о возможном усилении вспышки коронавируса из-за Олимпиады.

Правительство, скорее всего, продлит чрезвычайное положение в Токио и трех близлежащих префектурах в четверг, сообщили правительственные источники.

(Киёси Такенака при участии Мари Сайто. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters