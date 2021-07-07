Японские индексы закрылись в минусе вслед за акциями производителей микросхем

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы снизились в среду из-за подешевевших акций производителей микрочипов, при этом беспокойство в связи с новыми вспышками COVID-19 в преддверии Олимпийских игр в Токио также повлияло на настроения рынка.

Индекс Nikkei опустился на 0,96% до 28.366,95 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,86% и составил 1.937,68 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Mitsui E&S Holdings, Unitika и T&D Holdings, подешевевшие на 7,6​%, 4,26% и 4,21% соответственно.

"Все еще трудно найти позитивные новости, способные поднять японские акции, поскольку вакцинация на паузе, число случаев заражения коронавирусом в Токио растет, а в разгар пандемии у нас состоятся Олимпийские игры", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Правительство Японии рассматривает предложения о запрете посещения болельщиками всех мероприятий на Олимпийских играх, которые пройдут в этом месяце, сообщила в среду газета Mainichi.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактировал Владимир Садыков)

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