Евро у минимума 3 мес после слабых данных, доллар стабилен перед протоколом ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Евро остается вблизи трехмесячного минимума к доллару в среду после того, как разочаровывающие данные из Германии вызвали сомнения в силе экономического восстановления. Доллар взял паузу в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют оставался почти без изменений у отметки 92,521​ к 09:58 МСК.

Единая европейская валюта удерживала позиции на уровне $1,1824​, во вторник отметившись на трехмесячном минимуме в $1,1806.

К иене евро укрепился на 0,1% до 130,9 иены, при этом оставаясь вблизи двухмесячного минимума в 130,05, зафиксированного 21 июня.

Экономические настроения в Германии в июле ухудшились сильнее, чем ожидалось, сообщил исследовательский институт ZEW во вторник.

Что еще более тревожно, отдельные данные показали, что заказы на товары немецкого производства в мае продемонстрировали самый резкий спад с момента первого локдауна в 2020 году из-за снижения спроса со стороны стран за пределами еврозоны.

Другие валюты, чувствительные к риску, пострадали после резкого падения цен на нефть во вторник, поскольку производители ОПЕК отменили встречу, не сумев прийти к соглашению об увеличении предложения.

"Австралиец" подорожал на 0,13% до $0,7507​, ранее растеряв позиции, набранные накануне. Центральный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,1% во вторник и повторил, что она, скорее всего, останется на этом уровне до 2024 года, но объявил о сокращении скупки облигаций.

Снижение аппетита к риску поддерживало иену, которая была малоподвижна на уровне 110,68 за доллар, поднявшись с 15-месячного минимума в 111,64, достигнутого на прошлой неделе.

В фокусе внимания рынков - протокол заседания ФРС, который выйдет в течение дня в среду.

"Многие, похоже, считают, что ФРС намекнет на сворачивание стимулов в августе, в сентябре скажет, что этот вопрос рассматривается, и осуществит это в декабре. Но я считаю, что ФРС может начать действовать раньше этих сроков", - сказал Дайсуке Уно из Sumitomo Mitsui Bank.

"Важным моментом является то, что ФРС уже повысила свой прогноз инфляции".

Биткоин вырос на 1,41% до $34.727,18.

Эфириум поднялся на 2,62% до $2.384.

(Хидеюки Сано. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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