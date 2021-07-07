Дорожающая нефть подливает масла в огонь дебатов об инфляции

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ЛОНДОН (Рейтер) - Опасная игра внутри ОПЕК+ привела к тому, что цены на нефть приблизились к $80 за баррель, максимуму с 2018 года, угрожая изменить представление центральных банков об инфляции и постпандемическом восстановлении экономики.

Прошлогодняя нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией показала, что споры между членами ОПЕК+ не всегда приводят к повышению цен, но противостояние внутри группы в начале недели довело общее подорожание нефти с начала года до 50%.

Многие трейдеры не исключают вероятности роста цен до $100 за баррель - уровня, который в последний раз наблюдался в 2014 году.

Хотя фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 3% в вторник, если котировки задержатся на этом уровне или продолжат расти, инфляция вполне может оказаться более устойчивой, чем ожидалось. Это может стать сигналом для ужесточения политики центральными банками мира.

Ниже представлено несколько ключевых точек давления:

1/ ТЕМПЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Процентное изменение цен на нефть в годовом исчислении находится на уровне, который последний раз наблюдался более 40 лет назад.

Цены - в настоящее время Brent торгуется вблизи $75 за баррель - составляют лишь половину от уровня 2008 года. Но рынки имеют привычку опасаться резких колебаний, сказал Кристиан Келлер из Barclays.

"Цены ускоряются намного быстрее, даже в сравнении с тем, что произошло после мирового финансового кризиса, - сказал Келлер. - И хотя многие ожидают, что эффект будет временным, цены (уже) намного выше, чем мы предполагали".

2/ ГДЕ КОНЕЦ РАЛЛИ?

Инвесторы, чиновники и руководители центральных банков спорят о том, является ли недавний рост инфляции временным или реальным.

Индекс, отражающий отклонение реальной инфляции от инфляционных ожиданий, рассчитываемый Citi, достиг рекордных максимумов в США и многолетних пиков во многих других странах, свидетельствуя о том, что показатели инфляции превышают ожидания.

Сочетание отдельных сдерживающих факторов, роста мировой ликвидности и цен на сырьевые товары, в том числе на продукты питания, усиливает ценовое давление. Повышение цен на нефть подливает масла в огонь.

"Цены на нефть играют важную роль из-за потенциального давления, которое может сказаться в том, что временное ускорение инфляции станет немного более среднесрочным", - сказал Массимилиано Кастелли из UBS.

Подорожание нефти до $100 за баррель может "оказать негативное влияние на инфляционные ожидания", добавил Кастелли.

3/ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ НА ПЕРЕДОВОЙ

Около 80% стран с формирующимся рынком импортируют нефть. Многие из них более чувствительны к ценовому давлению, поскольку энергоносители и продукты питания составляют большую часть их инфляционных корзин. Некоторые из них - например, Россия и Бразилия - уже были вынуждены повысить процентные ставки.

Дэвид Рис из Schroders подсчитал, что рост цен на нефть до $100 за баррель может привести к тому, что инфляция в энергетическом секторе развивающихся рынков превысит 20%.

"(Рост цен на нефть) станет препятствием для восстановления экономики в странах-импортерах нефти", - сказал Рис.

4/ А ЧТО С ВАЛЮТАМИ?

Продолжительный рост цен на нефть негативно отразится на валютах развивающихся рынков, которые достигли рекордного максимума в прошлом месяце.

Валюты стран-импортеров нефти, таких как Индия и Турция, вероятно, пострадают больше всего, хотя валюты экспортеров, в том числе России, будут получать выгоду.

Между тем норвежская крона, уже входящая в тройку лидеров по росту валютного курса с начала года, окажется в выигрыше вместе со своим канадским коллегой - обе страны являются крупными экспортерами нефти.

Аргументы в пользу доллара США менее очевидны: исторически высокие цены на нефть были малоприятным явлением для доллара, поскольку они приводили к увеличению дефицита текущего счета, но эта тенденция изменилась за последние годы, когда Соединенные Штаты стали чистым экспортером нефти.

Повышение цен на нефть в результате увеличения спроса свидетельствует о продолжающемся восстановлении мировой экономики, в то время как сжатие предложения исторически связывается с обесцениванием доллара.

5/ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОТИВ ИНФЛЯЦИИ

Потребительская инфляция в США находится на уровне 5%, в то время как в зоне евро показатель приблизился к целевым 2% ЕЦБ.

Возможно, ускорение не является тревожным сигналом, но оно происходит на фоне опасений о том, что экономическая экспансия - особенно в Соединенных Штатах и ​​Китае - достигла своего апогея.

Даже в Европе, где инфляция все еще ускоряется, нефтяное ралли будет оказывать ощутимое давление, которое потенциально может отозваться снижением потребительских расходов, а они играют ключевую роль в восстановлении экономики блока.

"Более высокие цены на нефть - это налог для Европы, который может отразиться снижением расходов", - сказал Крис Шиклуна, руководитель отдела экономических исследований Daiwa Capital Markets.

Показатель долгосрочных инфляционных ожиданий в зоне евро вырос во вторник до почти 1,65%, максимума с 2018 года - признак того, что инвесторы готовятся к более высокой инфляции. Индикатор имеет тенденцию следовать за динамикой нефтяных котировок. Пятилетний показатель инфляции в США - показатель ожидаемой инфляции (в среднем) за пятилетний период, который начинается через пять лет с сегодняшнего дня - подскочил до 2,34% с 2,22% в прошлом месяце.

(Карин Штрохекер, Сайкат Чаттерджи и Дхара Ранасингх в Лондоне при участии Тома Арнольда в Лондоне. Перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

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