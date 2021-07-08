Японские акции закрылись снижением на фоне ЧП в Токио перед Олимпиадой

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы снизились в четверг, так как планы властей вновь ввести режим чрезвычайного положения для сдерживания новых случаев заражения COVID-19 вызвали опасения о замедлении экономического роста.

Индекс Nikkei снизился на 0,88% до 28.118,03, минимума закрытия более чем за две недели, в то время как более широкий индекс Topix опустился на 0,90% до 1.920,32.

Япония собирается объявить четвертый период чрезвычайного положения в Токио, где 23 июля начнутся Олимпийские игры, сообщил в четверг министр экономики.

"Возобновление чрезвычайного положения - одна из причин, по которой инвесторы не решаются покупать японские акции", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

Организаторы Олимпиады намерены запретить зрителям присутствовать на соревнованиях, сообщила газета Асахи в четверг.

Акции ритейлеров Isetan Mitsukoshi Holdings и Marui Group снизились на 3,1% и 2% соответственно.

Бумаги Showa Denko упали на 1,9% после отчета, в котором говорится, что производитель материалов планирует продать неэффективные активы для производства свинцово-кислотных аккумуляторов японскому фонду прямых инвестиций Advantage Partners.

Акции оператора супермаркетов Aeon ненадолго подскочили после оптимистичной отчетности, после чего растеряли набранное и снизились на 0,8%.

(Дзюнко Фудзита и Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анна Козлова)

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