Японские акции закрылись снижением на фоне ЧП в Токио перед Олимпиадой
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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы снизились в четверг, так как планы властей вновь ввести режим чрезвычайного положения для сдерживания новых случаев заражения COVID-19 вызвали опасения о замедлении экономического роста.
Индекс Nikkei снизился на 0,88% до 28.118,03, минимума закрытия более чем за две недели, в то время как более широкий индекс Topix опустился на 0,90% до 1.920,32.
Япония собирается объявить четвертый период чрезвычайного положения в Токио, где 23 июля начнутся Олимпийские игры, сообщил в четверг министр экономики.
"Возобновление чрезвычайного положения - одна из причин, по которой инвесторы не решаются покупать японские акции", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.
Организаторы Олимпиады намерены запретить зрителям присутствовать на соревнованиях, сообщила газета Асахи в четверг.
Акции ритейлеров Isetan Mitsukoshi Holdings и Marui Group снизились на 3,1% и 2% соответственно.
Бумаги Showa Denko упали на 1,9% после отчета, в котором говорится, что производитель материалов планирует продать неэффективные активы для производства свинцово-кислотных аккумуляторов японскому фонду прямых инвестиций Advantage Partners.
Акции оператора супермаркетов Aeon ненадолго подскочили после оптимистичной отчетности, после чего растеряли набранное и снизились на 0,8%.
(Дзюнко Фудзита и Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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