АНАЛИЗ-Переосмысление рефляции отправило в штопор рынки облигаций

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ЛОНДОН (Рейтер) - Восстановление экономики после шока, вызванного COVID-19, и ускорение инфляции - это вчерашний день, если посмотреть на резкое ралли на крупнейших мировых рынках облигаций в последние 24 часа.

Цены на 10-летние казначейские облигации США резко выросли, что привело к снижению их доходности на 8 базисных пунктов во вторник. Это стало для них вторым по величине дневным падением в 2021 году. В среду рост ускорился, и доходность упала чуть ниже 1,3%, самого низкого уровня за более чем четыре месяца.

Доходность британских облигаций упала до аналогичного минимума, в то время как доходность немецких облигаций, от которой в мае ждали роста до значений выше 0%, снизилась до -0,3%.

Этому предлагались различные объяснения: давление на инвесторов, сделавших ставку на рост доходности, более слабые, чем ожидалось, экономические данные и озабоченность в отношении новых вариантов COVID.

Если не обращать внимания на шум, то сигнал с рынков суверенных облигаций, за которым чиновники ЦБ и инвесторы внимательно следят как за ключевым индикатором экономических тенденций, становится ясным: экономический рост, хотя и стал более устойчивым, похоже, уже прошел свой пик, и любой прирост инфляции, вероятно, окажется временным.

"Рынки перестали думать, что рост является сильным, а инфляция может ускориться, и стали говорить, что рост уже достиг пика, а инфляция преходяща", - сказал Гай Миллер из Zurich Insurance Group.

Поворот на рынках облигаций может не совпадать с идеями Федеральной резервной системы США, которая только что перешла к "ястребиной" риторике и обозначила траекторию повышения ставок.

Но даже с учетом этого перехода ФРС пока планирует начать повышать ставки только в 2023 году и, как и другие крупные центральные банки, подчеркивает, что не будет обращать внимания на любое краткосрочное повышение ценового давления.

Реальная доходность 10-летних облигаций США упала до минус 1%, самого низкого уровня с февраля, в то время как реальная доходность госдолга Германии находится на трехмесячном минимуме.

Вполне возможно, что показатель номинальной доходности 10-летних облигаций США в 1,77%, достигнутый в марте, окажется годовым пиком, поскольку все больше ставок на "рефляцию" становятся неактуальными, говорит Майк Сьюэл из T.Rowe Price.

"Для возобновления этой (рефляционной) торговли все еще есть некоторый потенциал, но это скорее потенциал на третий или четвертый квартал. Рефляционная торговля пока не сошла на нет, но она определенно впадает в спячку", - добавляет Сьюэл.

Нервозности рынков могут способствовать еще два фактора.

Во-первых, Китай на этой неделе опубликовал данные, показывающие, что темпы роста сектора услуг замедлились до 14-месячного минимума. По мнению некоторых аналитиков, это пример того, что ждет дальше развитые экономики.

Во-вторых, во все большем количестве стран, в том числе в Китае, наблюдается новый всплеск заболеваемости COVID-19, при этом растет беспокойство в отношении новых, потенциально более заразных штаммов коронавируса.

"Рынки уже на уровне мышечной памяти боятся новых локдаунов из-за роста числа случаев COVID-19, а новые локдауны будут означать замедление роста и то, что мы ходим по кругу", - сказал Чарльз Дибель из Mediolanum International Funds.

(Дхара Ранасингхе, при участии Суджаты Рао и Карин Штрохекер в Лондоне и Дэвида Рэндалла в Нью-Йорке. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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