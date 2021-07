ПРОГНОЗ-Американские банки ожидают значительного роста прибыли за 2кв

Новости





(Рейтер) - Ввиду того что опасения о связанных с пандемией убытках по ссудам не реализовались, большинство крупных американских банков, как ожидается, на следующей неделе отчитаются об ошеломляющем росте квартальной прибыли даже в условиях резкого падения доходов от торговли, низких процентных ставок и слабого спроса на кредиты.

Среди прочих Bank of America Corp, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co, три крупнейших банка США, увеличат прибыль во втором квартале более чем в два раза, согласно оценкам аналитиков, опрошенных Refinitiv.

Банк Wells Fargo & Co, четвертый по величине кредитор в США, вернется на положительную территорию после отчета о первом с 2008 года убыточном втором квартале год назад.

Летом 2020 года, когда миллионы американцев столкнулись с денежными трудностями в локдауне, введенном из-за пандемии, первая четверка банков США заложила в общей сложности $33 миллиарда на покрытие ожидавшихся невыплат по кредитам.

Однако из-за чрезвычайных правительственных стимулов и каникул для заемщиков эти убытки не были понесены.

По оценкам аналитиков, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo, как ожидается, отчитаются об общей прибыли в размере $24 миллиардов во втором квартале по сравнению с $6 миллиардами за аналогичный период годом ранее.

Банки Goldman Sachs Group Inc и JPMorgan 13 июля первыми из крупных кредиторов отчитаются за квартал.

(Дэвид Генри при участии Элизабет Дилтс Маршалл в Нью-Йорке. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html