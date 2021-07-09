Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей - министр

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ТОКИО (Рейтер) - Организаторы Олимпийских игр в Токио решили провести соревнования без зрителей в условиях чрезвычайного положения из-за COVID-19, сообщил в четверг министр по делам Олимпийских игр Японии Тамайо Марукава.

Япония объявила чрезвычайное положение в Токио в четверг в попытке обуздать новую волну коронавируса. ЧП продлится до 22 августа, в то время как Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

(Антоний Слодковский, Сакура Мураками, Джу-мин Парк. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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