Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей - министр

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An advertising for the Tokyo 2020 Olympic Games is seen at Aomi Urban Sports Park, ahead of the opening ceremony of the 2020 Tokyo Olympic Games that have been postponed to 2021 due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan July 8, 2021. REUTERS/Issei Kato
An advertising for the Tokyo 2020 Olympic Games is seen at Aomi Urban Sports Park, ahead of the opening ceremony of the 2020 Tokyo Olympic Games that have been postponed to 2021 due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan July 8, 2021. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Организаторы Олимпийских игр в Токио решили провести соревнования без зрителей в условиях чрезвычайного положения из-за COVID-19, сообщил в четверг министр по делам Олимпийских игр Японии Тамайо Марукава.

Япония объявила чрезвычайное положение в Токио в четверг в попытке обуздать новую волну коронавируса. ЧП продлится до 22 августа, в то время как Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

(Антоний Слодковский, Сакура Мураками, Джу-мин Парк. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters