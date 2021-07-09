Иена и швейцарский франк удерживают преимущество за счет бегства от риска

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ТОКИО (Рейтер) - Безопасные иена и швейцарский франк в пятницу удерживают основную часть набранного ранее преимущества, в то время как чувствительные к риску валюты, включая австралийский и новозеландский доллар, обновили многомесячные минимумы, поскольку инвесторы стали осторожнее в отношении восстановления мировой экономики.

Стоимость гособлигаций выросла, в то время как акции повсеместно резко упали на фоне растущих опасений, что быстро распространяющийся штамм коронавируса дельта может сорвать хрупкое восстановление экономики.

Доходность казначейских облигаций США опустилась до минимума почти пяти месяцев на уровне 1,25% накануне, но на азиатских торгах восстановилась до 1,3433%. Всего две недели назад доходность была на уровне 1,5440%.

Снижение доходности оказало давление на американскую валюту. Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,09% до 92,5​ к 09:54 МСК после падения на 0,4% в четверг.

Евро снизился на 0,11% до $1,1827​. Фунт стерлингов опустился на 0,15% до $1,3765​.

Японская иена подешевела на 0,24%​ к доллару до 110,05 иены. На предыдущей сессии иена выросла на 0,8%.

"Безусловно, на рынках чувствуется ветер перемен", и инфляционные опасения теперь смещаются в сторону озабоченности в отношении роста, говорится в клиентской записке Родриго Кэтрила из National Australia Bank.

Данные в четверг показали, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, что свидетельствует о том, что восстановление рынка труда после пандемии все еще неустойчиво.

Швейцарский франк подешевел на 0,08% до $0,9162​ после роста более чем на 1% накануне.

"Осси" сбавил 0,09% до $0,7422​, а новозеландский доллар снизился на 0,26% до $0,6935​.

(Кевин Бакленд. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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