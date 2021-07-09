Японские акции на минимуме 8 недель из-за тревог об экономике

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы упали до почти восьминедельного минимума в пятницу из-за опасений по поводу замедления восстановления экономики после объявления в Токио чрезвычайного положения из-за пандемии. В то же время надежды на то, что Банк Японии мог вмешаться, чтобы поддержать рынок, ограничили потери.

Индекс Nikkei снизился на 0,63% до 27.940,42 пункта. За неделю он потерял 2,9%, закрывшись ниже уровня 28.000 впервые с 17 мая.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,41% до 1.912,38 пункта.

Япония объявила чрезвычайное положение в Токио в четверг в попытке обуздать новую волну коронавируса, и оргкомитет Олимпийских игр, до которых остается две недели, намерен запретить болельщикам посещение всех спортивных мероприятий в столице.

"Инвесторы обеспокоены тем, действительно ли четвертые чрезвычайные меры Японии сработают... Экономики других стран открывается, но Токио все еще находится в чрезвычайном положении, а Олимпийские игры пройдут без болельщиков", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

Акции оператора сети ресторанов Global-Dining подорожали на 0,62%. Ранее бумаги упали на 5,5%, после того как президент компании сказал, что шокирован комментариями министра экономики Ясутоси Нисимуры, который сообщил в четверг, что попросит банки сообщать о ресторанах, не соблюдающих меры борьбы с коронавирусом.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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