Давление на рисковые валюты снижается, в центре внимания инфляция в США

Новости





(Рейтер) - Рисковые валюты отошли от недавних минимумов по отношению к доллару и иене в понедельник, поскольку опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики, похоже, на данный момент улеглись.

Прогноз инфляции в США и скорость будущего ужесточения политики Федеральной резервной системы снова в центре внимания в преддверии выхода данных о потребительских ценах во вторник и выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду.

"Если мы увидим сильные данные, ФРС может выдвинуть свой прогноз в отношении первого повышения процентной ставки... Это также будет означать, что они должны завершить сокращение скупки бондов раньше", - сказал Синитиро Кадота, стратег Barclays.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 92,198​ к 08:48 МСК.

Снижение рисковых валют с пятницы стало замедляться, поскольку настроения улучшились после того, как Китай снизил норму обязательных резервов (RRR) для банков, чтобы поддержать восстановление экономики.

"Мы думаем, что сокращение RRR выше ожиданий, вероятно, укрепит ожидания рынка о том, что Народный Банк Китая намерен поддерживать ликвидность стабильной", - сказал Томми Се из OCBC Bank.

Евро снизился на 0,07% до $1,1865​. Фунт стерлингов опустился на 0,11% до $1,3884​. Японская иена подешевела на 0,05%​ к доллару до 110,19 иены.

Юань на материковом рынке вырос на 0,07% до​ 6,474​, на офшорном рынке был малоподвижен вблизи 6,4771.

"Осси" подешевел на 0,19% до $0,7471​. Новозеландский доллар снизился на 0,21% до $0,698​.

Биткоин снизился на 0,18% до $34.196,97.

Эфириум поднялся на 0,39% до $2.147,28.

(Хидеюки Сано в Токио при участии Тома Уэстбрука в Сингапуре, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html