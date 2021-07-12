Японские акции восстанавливаются на фоне уверенности в росте

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции выросли в понедельник во главе с циклическими акциями благодаря надеждам на быстрое восстановление мировой экономики.

Акции производителя роботов Yaskawa Electric , результаты которого считаются показателем тренда для промышленного сектора, подскочили на 6,47% после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли.

"В пятницу рынок США вырос за счет экономически чувствительных ценных бумаг, и это благоприятно сказалось на японском рынке, на котором много ценных бумаг, связанных с мировой экономикой. А сильные результаты Yaskawa Electric и пересмотр прогнозов в сторону повышения стали приятным сюрпризом для рынка", - сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.

Индекс Nikkei вырос к закрытию на 2,25% до 28.569,02 пункта. Более широкий индекс Topix поднялся на 2,14% до 1.953,33 пункта.

(Дзюнко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

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