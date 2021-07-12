НЕДЕЛЯ НА УОЛЛ-СТРИТ-Инвесторы ждут сезона отчетности на фоне опасений о росте экономики

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НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Инвесторы ждут предстоящих квартальных результатов американских компаний и прогнозов относительно восстановления экономики во второй половине 2021 года - некоторые игроки рынка опасаются, что недавний экономический всплеск уже сходит на нет.

Казначейские облигации США резко выросли на прошлой неделе на фоне опасений, что экономический подъем может замедлиться во второй половине года, что подтолкнуло доходность бондов к уровням, невиданным с февраля. На фондовом рынке в это время шла распродажа бумаг финансовых, энергетических компаний и других так называемых недооцененных акций, связанных с восстановлением экономики.

Масштабный скачок прибыли во втором квартале, как ожидается, ознаменует пик роста корпоративных прибылей в США и восстановление после прошлогоднего обвала, вызванного пандемией. Прибыль компаний S&P 500, по прогнозам, выросла на 65,8% по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, согласно данным IBES от Refinitiv.

Начиная со вторника, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America и другие крупные банки должны представить отчеты о доходах, открывая сезон квартальных результатов. Они могут дать первые подсказки об экономике и акциях, связанных с ростом ВВП.

Большинство крупных американских банков, как ожидается, сообщит о значительном росте квартальной прибыли, несмотря на падение доходов от торговых операций и замедление роста выручки из-за низких процентных ставок и слабого спроса.

Однако более слабый, чем ожидалось, отчет о заявках на пособие по безработице в США и распространение коронавирусного штамма дельта усилили сомнения инвесторов относительно возобновления экономической активности.

Гэри Брэдшоу, портфельный менеджер Hodges Capital Management, которому нравятся акции энергетических, сырьевых, ресторанных и некоторых розничных компаний, говорит, что хотя картина не во всех компаниях идеальна, сезон отчетности должен подтвердить силу экономики.

"Не всё радужно на 100%, - сказал он, - но мы ожидаем, что доходы будут чрезвычайно высокими и поэтому оптимистично смотрим на рынок".

(Каролайн Валеткевич, при участии Льюиса Краускопфа. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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