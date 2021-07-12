Пятерка в фокусе: бондовые быки, противоречивый Китай, ОПЕК+ в тупике

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(Рейтер) - 1/БОНДЫ ПЛЕННЫХ НЕ БЕРУТ

Бондовые "быки" действуют активно и пленных не берут. Доходность 10-летних казначейских гособлигаций снизилась до 1,3%, зафиксировав второе сильнейшее дневное снижение за 2021 год в прошлый вторник. Доходность госдолга в Великобритании и Германии находится на минимуме нескольких месяцев.

Похоже, что рефляция сходит на нет. Но это не означает, что инвесторы резко стали готовиться к замедлению роста. Суть скорее всего в том, что экономический рост достиг апогея и любое повышение инфляции окажется временным.

Обеспокоенность перспективами Китая и ростом числа заболевших различными штаммами коронавируса усиливает настороженность, в то время как ЕЦБ только что изменил свой целевой показатель инфляции и это послужило знаком, что политика регулятора останется мягкой.

Многие, кто ставил на более высокую доходность на фоне ускорения инфляции, были вынуждены закрывать эти позиции, чтобы ограничить потери - и это еще одно предупреждение тем, кто бросает вызов ралли облигаций, длящемуся четыре десятка лет.

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2/ПРОТИВОРЕЧИЯ КИТАЯ

Техсектор Китая оказался под сильным давлением, поскольку недавно созданная Пекином Администрация киберпространства Китая(CAC) продолжает принимать жесткие меры в отношении местных техгигантов.

Рыночная стоимость очередной мишени властей - компании Didi Global - снизилась на треть за неделю с момента листинга в Нью-Йорке. Стоимость других компаний сектора также резко упала из-за объявленных правительством Китая радикальных изменений в политике защиты данных и правилах привлечения денежных средств.

Инвесторы нервничают: Китай открывается или же заставляет компании вернуться на внутренний рынок? Ограничивает ли Пекин монополии, защищает личные данные или пытается сократить риски, а также улучшить стандарты?

Есть и другие мучительные вопросы. Экономика Китая, судя по всему, двигается медленными темпами, и данные ВВП за второй квартал, которые будут опубликованы в четверг, могут подтвердить небольшое снижение темпов роста после резкого скачка в первом квартале. Но неожиданное решение Пекина об упрощении требований к банковским резервам предполагает, что ситуация может быть не такой оптимистичной.

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3/ КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Сезон отчетности за второй квартал может задать высокую планку для восстановления корпоративных прибылей в США после прошлогоднего удара, нанесенного пандемией.

В целом, согласно оценкам Refinitiv IBES, прибыль компаний S&P 500 выросла на колоссальные 65,4% в годовом исчислении, показав, возможно, самый большой процентный рост с четвертого квартала 2009 года, когда компании выходили из финансового кризиса 2007 года.

Тем не менее, ожидания замедления экономического роста во второй половине 2021 года недавно способствовали активному росту казначейских облигаций США, в результате чего доходность 10-летних бондов опустилась до минимума с февраля.

На неделе ожидается каскад отчетов от банков, включая Goldman Sachs, JPMorgan и Bank of America. Отчитаются также компании Delta Air Lines, UnitedHealth Group и Kansas City Southern.

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4/СВОЕВРЕМЕННАЯ БЕСЕДА

В среду и четверг глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проводит одну из встреч с Конгрессом США, которые случаются дважды в год, и это мероприятие как нельзя своевременно.

Каждый мировой инвестор пытается понять взгляд Пауэлла на то, почему долговые рынки, кажется, внезапно отказались от рефляционной торговли, так что следите за происходящим.

Банк Японии вряд ли откажется от политики широкой поддержки экономики на своем заседании в пятницу.

Ожидается, что Банк Канады сократит свою программу покупки облигаций на 3 миллиарда канадских долларов в месяц до 2 миллиарда канадских долларов. В среду в фокусе развивающихся рынков будет Турция: в условиях резко выросшей инфляции главе центробанка страны будет сложно реализовать снижение ставок, на которое рассчитывал Тайип Эрдоган, назначая его на эту позицию.

5/ НА ГРАНИ НЕФТЯНОЙ ВОЙНЫ

Публичные разногласия нефтеэкспортеров ОПЕК+ - Саудовской Аравии и ОАЭ, поставила нефтяные рынки в подвешенное состояние.

Эр-Рияд и Абу-Даби не могут найти согласие по поводу сделки картеля, которая предполагала бы поставку на рынок большего количества нефти, что потенциально могло бы сдержать ралли, в результате которого цены достигли максимумов двух с половиной лет. Россия пытается выступить посредником, но новые переговоры пока не запланированы.

Без сделки по умолчанию объем добычи остается неизменным, что может толкнуть цены еще выше. Однако другие отмечают, что отсутствие сплоченности в картеле может привести к тому, что участники увеличат производство и будут игнорировать целевые показатели, что может привести к снижению цен.

В любом случае, одно можно сказать наверняка: ожидается еще больше волатильности.

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(Видья Ранганатан в Сингапуре, Кэрин Строекер и Марк Джонс в Лондоне, Льюис Краускопф в Нью-Йорке. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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