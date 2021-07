Индексы Nasdaq, S&P 500 обновили рекорды, в фокусе - отчетность, экономические данные

Новости





(Рейтер) - Американские фондовые индексы Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных максимумов в понедельник, при этом инвесторы ждут начала сезона отчетности за второй квартал и выхода ряда экономических данных.

Индекс Nasdaq Composite, включающий многие технологические компании, снизился вскоре после достижения нового максимума, в то время как шесть из 11 основных секторов S&P выросли в начале торгов.

Индексы технологического, коммуникационного и потребительского секторов, которые включают в себя акции крупных технологических компаний Tesla Inc, Apple Inc, Facebook Inc и Amazon.com, стали лидерами роста.

Индекс энергетических компаний и других недооцененных акций, связанных с состоянием экономики, снизился после резкого роста в пятницу.

Индекс банковского сектора вырос на 0,5%. Начиная со вторника, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America и другие крупные банки должны представить отчеты о доходах, открывая сезон публикации квартальных результатов.

Масштабный скачок прибыли во втором квартале, как ожидается, ознаменует пик роста корпоративных прибылей в США и восстановление после прошлогоднего обвала, вызванного пандемией. Прибыль компаний S&P 500, по прогнозам, выросла на 65,8% по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, согласно данным IBES от Refinitiv.

"Отличные финансовые результаты уже отражаются (в котировках) на рынке", - сказал Томас Хейс из Great Hill Capital LLC в Нью-Йорке.

"Название игры - это прогнозы ... Нам нужно посмотреть, что руководство может сказать о перспективах, чтобы поддержать текущие оценки в будущем".

Инвесторы ждут ряда экономических отчетов, в том числе об инфляции в США и розничных продажах, в конце недели, а также выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг.

Индекс Dow Jones к 17:30 МСК вырос на 0,30% до 34.976,02 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,21% до 4.378,7​ пункта, а Nasdaq был малоподвижен возле отметки 14.700,15 пункта.

(Девик Джайн и Шреяши Саньял. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

