Уолл-стрит заехала на новые максимумы на акциях Tesla

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(Рейтер) - Основные индексы Уолл-стрит закрылись в понедельник на рекордных уровнях благодаря бумагам Tesla и банков.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% до 34.996,18 пункта, индекс S&P 500 - на 0,35% до 4.384,63. Nasdaq Composite поднялся на 0,21% до 14.733,24.

Акции Tesla подскочили более чем на 4% после выступления Илона Маска в суде, где он вновь повторил, что не контролирует Tesla.

Финансовый, коммуникационный и сектор недвижимости S&P 500 выросли каждый более чем на 0,8%.

Банковский индекс S&P 500 прибавил 1,3% в преддверии квартальных отчетов крупных банков на этой неделе, включая Goldman Sachs и JPMorgan во вторник. Акции JPMorgan Chase выросли более чем на 1%, а бумаги Goldman Sachs - более чем на 2%, поддержав индекс Dow.

"Сезон отчетности будет с радостью воспринят как возможность для подтверждения существующих заблуждений, - сказал Майк Зигмонт из Harvest Volatility Management. - Даже если прогнозы окажутся не столь радужны, как надеялись самые оптимистичные (инвесторы), всему этому будет найдено разумное объяснение".

(Ноэль Рандвич, Девик Джайн при участии Шреяши Саньяла в Бангалоре, перевела Ольга Девятиярова; редактор Антон Колодяжный)

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