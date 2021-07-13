Японский Topix закрылся вблизи рекордного пика в ожидании корпоративных отчетов

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A man looks at an electronic board showing market indices outside a brokerage in Tokyo, Japan, March 2, 2016. Japan
A man looks at an electronic board showing market indices outside a brokerage in Tokyo, Japan, March 2, 2016. Japan's Nikkei surged to a more than three-week high on Wednesday as the dollar rose against the yen after strong U.S. factory and construction data, giving exporters a boost and lifting the overall market. REUTERS/Thomas Peter

ТОКИО (Рейтер) - Японские акции выросли во вторник, при этом индекс Topix почти достиг месячного максимума в преддверии начала сезона корпоративной отчетности.

Индекс Nikkei вырос к закрытию на 0,52% до 28.718,24 пункта, а более широкий Topix - на 0,73% до 1.967,64 пункта, максимума с 16 июня.

Возглавили рост циклические акции, в том числе бумаги перевозчиков , брокеров, и страховщиков.

"Я немного осторожен в отношении прогнозов. Быстрорастущие акции дороги, и пройдет некоторое время, прежде чем прибыль этих компаний сравняется с ожиданиями. С другой стороны, стоимость акций выросла за последние семь месяцев или около того, и нужно принято во внимание, что в прошлом их ралли длилось недолго", - сказал Такенори Ямамото из Norinchukin Zenkyoren Asset Management.

(Хидеюки Сано, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy