Японский Topix закрылся вблизи рекордного пика в ожидании корпоративных отчетов
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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции выросли во вторник, при этом индекс Topix почти достиг месячного максимума в преддверии начала сезона корпоративной отчетности.
Индекс Nikkei вырос к закрытию на 0,52% до 28.718,24 пункта, а более широкий Topix - на 0,73% до 1.967,64 пункта, максимума с 16 июня.
Возглавили рост циклические акции, в том числе бумаги перевозчиков , брокеров, и страховщиков.
"Я немного осторожен в отношении прогнозов. Быстрорастущие акции дороги, и пройдет некоторое время, прежде чем прибыль этих компаний сравняется с ожиданиями. С другой стороны, стоимость акций выросла за последние семь месяцев или около того, и нужно принято во внимание, что в прошлом их ралли длилось недолго", - сказал Такенори Ямамото из Norinchukin Zenkyoren Asset Management.
(Хидеюки Сано, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html