FOREX-Доллар на цыпочках приближается к публикации данных об инфляции

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СИНГАПУР (Рейтер) - Валютные рынки в напряжении: доллар во вторник слегка снизился в преддверии данных об инфляции в США, которые, по мнению трейдеров, могут дать представление о сроках сокращения и повышения ставок.

Возможное повышение ставок, оказавшееся на переднем плане из-за неожиданного изменения риторики Федеральной резервной системы в июне, укрепило доллар в течение последних недель, поскольку инвесторы пересмотрели прогнозы о долгом периоде низких ставок в США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,02% до 92,239​ к 09:25 МСК.

Помимо грядущих данных об инфляции в США, дальнейший рост евро сдерживается комментариями главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая обозначила в понедельник "голубиные" изменения в прогнозе политики.

Экономисты, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что индекс потребительских цен в США вырос на 0,5% в июне по сравнению с маем и на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Дилеры считают, что промах с любой стороны может привести в движение доллар США и рынок облигаций, изменив ожидания в отношении процентных ставок.

"По моим прикидкам, для того, чтобы этот рынок действительно "зажегся", нам потребуется цифра в 5,5% в годовом исчислении,- сказал Крис Уэстон из Pepperstone, отметив, что это может поднять доходность облигаций и курс доллара. - (Если будет) число ниже 4,5% в заголовке, мы увидим, что USD/JPY и USD/CHF окажутся под давлением".

Данные об инфляции США должны выйти в 15:30 МСК.

Евро вырос на 0,02% до $1,1861​. Фунт стерлингов мало менялся вблизи отметки $1,3882​. Японская иена подешевела на 0,03%​ к доллару до 110,38 иены.

Швейцарский франк был малоподвижен возле $0,9148​. В паре с евро валюта снизилась на 0,03%​ до 1,0851.

"Осси" подорожал на 0,19% до $0,7489​. Новозеландский доллар поднялся на 0,07% до $0,6984​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,12% до​ 6,4671​, на офшорном рынке - подорожал 0,08% до 6,4692.

Биткоин снизился на 0,53% до $32.930,86, эфириум - на 1,98% до $1.994,67.

(Том Уэстбрук. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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