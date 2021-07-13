JPMorgan отчитался о 155-процентном скачке прибыли за квартал

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(Рейтер) - Банк JPMorgan Chase & Co отчитался во вторник о росте прибыли на 155% во втором квартале, чему способствовали высвобождение зарезервированных под убытки средств и резкое увеличение числа заключенных сделок, хотя крупнейший банк США столкнулся с резким замедлением торговой активности по сравнению с рекордным уровнем прошлого года.

Гигант Уолл-стрит, чьи накопления отражают состояние экономики США, высвободил еще $3 миллиарда из средств, которые были отложены в прошлом году в ожидании, что пандемия вызовет волну невыплат по кредитам.

Однако трейдинговое подразделение банка понесло потери, поскольку финансовые рынки успокоились после беспрецедентной волатильности прошлого года. Выручка банка от услуг корпоративного и инвестиционного банкинга снизилась на 19%, в основном за счет спада в торговле облигациями.

Аналитики отмечают, что уровень торговой активности, наблюдавшийся в прошлом году, был неустойчивым.

Общий доход от торговых операций снизился на 28% до $8,1 миллиарда, так как объем торгов облигациями обвалился на 44% по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года. Положительным показателем стал рост выручки на фондовых рынках на 13%.

Потребительское подразделение банка JPMorgan, пострадавшее из-за низких процентных ставок, сообщило о падении чистого процентного дохода - разницы между тем, что банк зарабатывает на кредитах и выплачивает по депозитам - на 8%.

Акции JPMorgan снизились на 0,7% к 16.57 МСК.

(Анирбан Сен в Бангалоре и Элизабет Дилтс в Нью-Йорке. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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