Индекс Nasdaq достиг рекордного максимума на фоне подъема акций быстрорастущих компаний

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(Рейтер) - Индекс Nasdaq восстановил потери и достиг рекордного максимума во вторник, чему способствовал подъем акций быстрорастущих компаний, в то время как уверенный рост потребительских цен в июне оказал давление на настроения рынка.

Отчет министерства труда показал, что потребительские цены в США в июне выросли максимально за 13 лет.

Базовый индекс потребительских цен показал рекордный рост с ноября 1991 года.

Крупные банки, включая JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group Inc, отчитались о превзошедшей ожидания квартальной прибыли. Акции Goldman Sachs просели на 0,4%, в то время как бумаги JPMorgan снизились на 0,7%, поскольку кредитор сообщил об ухудшении показателей торгового бизнеса после рекордных результатов прошлого года.

Индекс Dow Jones к 18:28 МСК снизился на 0,11% до 34.959,4 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,16% до 4.391,49​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,43% до 14.796,18 пункта.

(Дэвик Джейн и Шреяши Саньял в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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