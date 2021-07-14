S&P 500 и Nasdaq закрылись в минусе после обновления рекордных пиков

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(Рейтер) - Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник после достижения рекордных максимумов в начале сессии. Инвесторы оценивали данные об инфляции в июне и квартальные результаты JPMorgan и Goldman Sachs, открывших сезон отчетности.

S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, но быстро перешли на отрицательную территорию после того, как аукцион 30-летних казначейских облигаций привлек меньший спрос, чем ожидала часть инвесторов. Это спровоцировало рост доходности.

Потребительские цены в США показали самый резкий прирост за 13 лет в июне из-за ускорения экономики, задержек в цепочках поставок и продолжающегося восстановления связанных с путешествиями услуг после прошлогоднего спада, вызванного пандемией.

Экономисты считают, что рост цен, который возглавили туристические услуги и подержанные автомобили, носит в основном временный характер, что соответствует давним взглядам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

"При любом повышении процентных ставок фондовый рынок будет нервничать, особенно в такой день, как сегодня", - сказал Джо Салуцци из Themis Trading.

Акции JPMorgan Chase & Co снизились на 1,5% после того, как банк отчитался во вторник о росте прибыли на 155% во втором квартале, но предупредил, что не ожидает такого же мощного роста выручки в краткосрочной перспективе.

Бумаги Goldman Sachs Group Inc подешевели на 1,2%, несмотря на то, что квартальная прибыль банка превысила прогнозы.

Акции PepsiCo Inc подорожали на 2,3% после того, как компания повысила прогноз прибыли на 2021 год, сделав ставку на рост спроса на газированные напитки в кинотеатрах, ресторанах и на стадионах по мере возвращения зрителей после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,31% до 34.888,79 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,35% до 4.369,21 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,38% до 14.677,654 пункта​.

В фокусе внимания - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе в среду и четверг.

(Ноэль Рандевич, Девик Джайн, при участии Шреяши Саньял в Бангалоре. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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