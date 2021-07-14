Доллар в минусе в преддверии выступления Пауэлла, "киви" растет

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U.S. dollars and euros banknotes are seen in this illustration photo taken at a change bureau in Paris, October 28, 2014. The global economy will gradually improve over the next two years while the euro zone struggles with stagnation and an increased deflation risk, the OECD said on Tuesday November 25, 2014. The OECD has calculated that a gradual 10 percent depreciation of the euro and the yen against the dollar over the next two years could potentially raise growth in the euro area and Japan by around 0.2 percentage point next year and twice as much the following year. Picture taken October 28, 2014. REUTERS/Philippe Wojazer (FRANCE - Tags: BUSINESS)
U.S. dollars and euros banknotes are seen in this illustration photo taken at a change bureau in Paris, October 28, 2014. The global economy will gradually improve over the next two years while the euro zone struggles with stagnation and an increased deflation risk, the OECD said on Tuesday November 25, 2014. The OECD has calculated that a gradual 10 percent depreciation of the euro and the yen against the dollar over the next two years could potentially raise growth in the euro area and Japan by around 0.2 percentage point next year and twice as much the following year. Picture taken October 28, 2014. REUTERS/Philippe Wojazer (FRANCE - Tags: BUSINESS)

ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар в среду снижается, ранее коснувшись трехмесячного максимума к основным конкурентам, в то время как участники рынка взяли паузу в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США.

Направление доллара, вероятнее всего, определится исходя из сигналов, которые подаст в своем двухдневном отчете Пауэлл.

Рынки ищут подсказки о том, когда регулятор может рассмотреть вопрос о сворачивании стимулов и придерживается ли он по-прежнему мнения о том, что рост инфляции носит временный характер.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,18% до 92,589​ к 14:53 МСК, ранее поднявшись до 92,832, что близко к отметке 92,844, достигнутой на прошлой неделе впервые с 5 апреля.

"Консенсус рынка, похоже, заключается в том, что председатель Пауэлл попытается уравновесить этот сдвиг осторожным тоном в отношении количественного смягчения. Рост числа случаев штамма дельта в США и во всем мире является одной из причин, почему Пауэлл может подчеркнуть необходимость быть осторожными", - говорится в записке стратегов MUFG.

Новозеландский доллар поднялся на 0,96% до $0,7012​, ранее укрепившись на 1,14% до $0,7024​ после того, как центральный банк Новой Зеландии объявил о прекращении скупки бондов, что заложило основу для возможных повышений ставок.

Евро вырос на 0,25% до $1,1803​.

Потребительские цены в США показали самый резкий прирост за 13 лет в июне из-за ускорения экономики, задержек в цепочках поставок и продолжающегося восстановления связанных с путешествиями услуг после прошлогоднего спада, вызванного пандемией.

Аппетит к риску на широком валютном рынке оставались слабым: безопасная японская иена подорожала на 0,14%​ к доллару до 110,46 иены.

Швейцарский франк удерживался на уровне $0,9183​.

(Суджита Рао, при участии Сайкат Чаттерджи. Перевела Елизавета Журавлева. Редактировали Марина Боброва и Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy