Доллар в минусе в преддверии выступления Пауэлла, "киви" растет

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар в среду снижается, ранее коснувшись трехмесячного максимума к основным конкурентам, в то время как участники рынка взяли паузу в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США.

Направление доллара, вероятнее всего, определится исходя из сигналов, которые подаст в своем двухдневном отчете Пауэлл.

Рынки ищут подсказки о том, когда регулятор может рассмотреть вопрос о сворачивании стимулов и придерживается ли он по-прежнему мнения о том, что рост инфляции носит временный характер.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,18% до 92,589​ к 14:53 МСК, ранее поднявшись до 92,832, что близко к отметке 92,844, достигнутой на прошлой неделе впервые с 5 апреля.

"Консенсус рынка, похоже, заключается в том, что председатель Пауэлл попытается уравновесить этот сдвиг осторожным тоном в отношении количественного смягчения. Рост числа случаев штамма дельта в США и во всем мире является одной из причин, почему Пауэлл может подчеркнуть необходимость быть осторожными", - говорится в записке стратегов MUFG.

Новозеландский доллар поднялся на 0,96% до $0,7012​, ранее укрепившись на 1,14% до $0,7024​ после того, как центральный банк Новой Зеландии объявил о прекращении скупки бондов, что заложило основу для возможных повышений ставок.

Евро вырос на 0,25% до $1,1803​.

Потребительские цены в США показали самый резкий прирост за 13 лет в июне из-за ускорения экономики, задержек в цепочках поставок и продолжающегося восстановления связанных с путешествиями услуг после прошлогоднего спада, вызванного пандемией.

Аппетит к риску на широком валютном рынке оставались слабым: безопасная японская иена подорожала на 0,14%​ к доллару до 110,46 иены.

Швейцарский франк удерживался на уровне $0,9183​.

(Суджита Рао, при участии Сайкат Чаттерджи. Перевела Елизавета Журавлева. Редактировали Марина Боброва и Анна Козлова)

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