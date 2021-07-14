Японские акции закрылись снижением в преддверии выступления главы ФРС
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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции снизились в среду после двух сессий роста, инвесторы осторожны в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе.
Индекс Nikkei снизился на 0,38% до 28.608,49 пункта, в то время как более широкий Topix - на 0,23% до 1.963,16 пункта. С начала недели индексы выросли на 2,4% и 2,7%, соответственно.
"Инвесторы фиксируют прибыль после резкого роста рынка. Но пока мы не получим рыночные индикаторы из корпоративных отчетов, рынок будет тихим", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.
"Рынок также движется в узком диапазоне, поскольку инвесторы ждут выступления Пауэлла".
(Джунко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html