Японские акции закрылись снижением в преддверии выступления главы ФРС

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Employees of the Tokyo Stock Exchange (TSE) work at the bourse in Tokyo, Japan, February 9, 2016. Japan
Employees of the Tokyo Stock Exchange (TSE) work at the bourse in Tokyo, Japan, February 9, 2016. Japan's Nikkei share average posted its biggest daily drop in nearly three years on Tuesday, with banks taking the brunt of the sell-off, while a stronger yen dragged down stocks across the board. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Японские акции снизились в среду после двух сессий роста, инвесторы осторожны в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Индекс Nikkei снизился на 0,38% до 28.608,49 пункта, в то время как более широкий Topix - на 0,23% до 1.963,16 пункта. С начала недели индексы выросли на 2,4% и 2,7%, соответственно.

"Инвесторы фиксируют прибыль после резкого роста рынка. Но пока мы не получим рыночные индикаторы из корпоративных отчетов, рынок будет тихим", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

"Рынок также движется в узком диапазоне, поскольку инвесторы ждут выступления Пауэлла".

(Джунко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy