Японские акции закрылись снижением в преддверии выступления главы ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции снизились в среду после двух сессий роста, инвесторы осторожны в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Индекс Nikkei снизился на 0,38% до 28.608,49 пункта, в то время как более широкий Topix - на 0,23% до 1.963,16 пункта. С начала недели индексы выросли на 2,4% и 2,7%, соответственно.

"Инвесторы фиксируют прибыль после резкого роста рынка. Но пока мы не получим рыночные индикаторы из корпоративных отчетов, рынок будет тихим", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

"Рынок также движется в узком диапазоне, поскольку инвесторы ждут выступления Пауэлла".

(Джунко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

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