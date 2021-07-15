Сеть клиник EMC определила цену IPO в $12,5 за ГДР, акционеры получат порядка $500 млн

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МОСКВА (Рейтер) - Сеть клиник EMC определила цену IPO в $12,5 (926,55 рубля) за одну ГДР, объем размещения составит порядка $500 миллионов, сообщила компания.

Рыночная капитализация EMC на дату начала торгов на Московской бирже, таким образом, составит примерно $1,125 миллиарда (83,389 миллиарда рублей).

Размещение прошло по нижней границе определенного ранее индикативного диапазона цены.

Предложение состоит из 40 миллионов ГДР (количество ГДР может уменьшиться максимум на 6 миллионов в связи с выкупом ГДР в рамках сделок, направленных на поддержание цены предложения).

Ожидается, что будут приняты меры по стабилизации, в соответствии с которыми VTB Capital от имени банков-андеррайтеров обеспечит через одну из дочерних структур возможность приобретения до 6 миллионов ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании.

По итогам IPO и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован, доля ценных бумаг EMC, находящихся в свободном обращении, составит примерно 44%, а основного акционера Игоря Шилова - снизится до 55,111% с 71,2%.

"IPO - это важный и логичный шаг в развитии компании, которая демонстрирует поступательный рост на протяжении многих лет, занимает лидирующие позиции на рынке и имеет сильный узнаваемый бренд, которому доверяют клиенты. Сделка является значимым событием для всего рынка частных медицинских услуг в России, поскольку стала первой в секторе почти за 10 лет",- цитирует сообщение компании слова ее генерального директора Андрея Яновского.

Условные торги ГДР на Московской бирже начнутся сегодня, а безусловные торги - 19 июля.

Стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании после IPO, будут действовать в течение 180 дней для компании и продающих акционеров.

Компания не получит средств от размещения. ГДР были предложены INS Holdings Limited (бенефициарный владелец – основной акционер EMC Игорь Шилов; Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец Егор Кульков), до IPO владевший около 20,8% EMC, Greenleas International Holdings LTD (бенефициарный владелец Роман Абрамович), владевший 6,9%, а также потенциально некоторыми другими текущими акционерами компании.

Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan AG и VTB Capital выступили совместными организаторами размещения.

(Ольга Попова, Антон Колодяжный. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

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