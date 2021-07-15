Доллар дешевеет, опасения о коронавирусе сдерживают снижение
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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар незначительно снизился в четверг, но потери американской валюты ограничены на фоне тревог вокруг резкого роста числа новых случаев коронавируса в мире.
Давление на доллар накануне оказали комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который подчеркнул, что регулятор не спешит отказываться от поддержки экономики.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,08% до 92,34 к 09:45 МСК. Австралийский доллар подешевел на 0,03% до $0,7478, в то время как "киви" снизился на 0,13% до $0,7023.
Многие города вновь вводят жесткие ограничения на фоне распространения дельта-варианта коронавируса по всему миру. Заболеваемость растет в США, в Сингапуре в четверг зарегистрирован рекордный рост числа случаев за 10 месяцев.
"Импульс роста, деловая уверенность и настроения инвесторов могут еще больше пострадать, если локдауны и ограничения будут продлены", - говорится в записке аналитиков Maybank в Сингапуре.
Смешанные экономические данные из Китая мало повлияли на настроения. Экономический рост Китая замедлился несколько сильнее, чем ожидалось, во втором квартале из-за более высоких цен на сырьевые товары и новых вспышек COVID-19; при этом растут ожидания того, что руководство ЦБ должно сделать больше для поддержки восстановления.
Юань на материковом рынке вырос на 0,15% до 6,4589, а на офшорном рынке - подешевел на 0,03% до 6,4598.
Фунт стерлингов поднялся на 0,02% до $1,3859. Англия планирует отменить почти все связанные с COVID ограничения в понедельник, даже несмотря на то, что число случаев заражения растет.
Евро вырос на 0,05% до $1,1841. Японская иена подорожала на 0,16% к доллару до 109,81 иены.
(Том Уэстбрук. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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