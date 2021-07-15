Швейцарский франк дорожает к евро из-за опасений об экономике

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ЛОНДОН (Рейтер) - Евро достиг пятимесячного минимума к швейцарскому франку в четверг, а доллар восстановил часть потерь, спровоцированных "голубиными" комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла.

Признаки замедления экономического роста в Китае и увеличение числа случаев COVID-19 во всем мире из-за распространения дельта-варианта коронавируса привели к снижению доходности государственных облигаций.

Экономический рост Китая замедлился несколько сильнее, чем ожидалось, во втором квартале из-за более высоких цен на сырьевые товары и новых вспышек COVID-19; при этом растут ожидания того, что руководство ЦБ должно сделать больше для поддержки восстановления.

В паре с евро швейцарский франк вырос на 0,07%​ до 1,0829 к 15:30 МСК. Ранее евро снизился до пятимесячного минимума в 1,0813 франка за евро, самого низкого уровня с середины февраля. По отношению к доллару франк подешевел на 0,19% до $0,9166.​

Спрос на безопасный франк повысился из-за роста числа новых случаев коронавируса. Валюта также укрепилась после того, как глава центрального банка Швейцарии отказался от введения более высокого ориентира инфляции, чтобы помочь чиновникам достичь цели в виде ценовой стабильности.

Пауэлл в ходе выступления в Палате представителей сказал, что рынок труда США "все еще далек" от прогресса, который хотела бы видеть ФРС, прежде чем сворачивать стимулирующие меры, а высокая инфляция скоро замедлится.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,13% до 92,536​.

"Осси" подешевел на 0,48% до $0,7443​. Новозеландский доллар снизился на 0,51% до $0,6996​.

Евро снизился на 0,23% до $1,1808​. Фунт стерлингов поднялся на 0,05% до $1,3863​. Японская иена подешевела на 0,02%​ к доллару до 110,01 иены.

Юань на офшорном рынке сбавил 0,08% до 6,463.

(Сайкат Чаттерджи. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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