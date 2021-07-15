Швейцарский франк дорожает к евро из-за опасений об экономике
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ЛОНДОН (Рейтер) - Евро достиг пятимесячного минимума к швейцарскому франку в четверг, а доллар восстановил часть потерь, спровоцированных "голубиными" комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла.
Признаки замедления экономического роста в Китае и увеличение числа случаев COVID-19 во всем мире из-за распространения дельта-варианта коронавируса привели к снижению доходности государственных облигаций.
Экономический рост Китая замедлился несколько сильнее, чем ожидалось, во втором квартале из-за более высоких цен на сырьевые товары и новых вспышек COVID-19; при этом растут ожидания того, что руководство ЦБ должно сделать больше для поддержки восстановления.
В паре с евро швейцарский франк вырос на 0,07% до 1,0829 к 15:30 МСК. Ранее евро снизился до пятимесячного минимума в 1,0813 франка за евро, самого низкого уровня с середины февраля. По отношению к доллару франк подешевел на 0,19% до $0,9166.
Спрос на безопасный франк повысился из-за роста числа новых случаев коронавируса. Валюта также укрепилась после того, как глава центрального банка Швейцарии отказался от введения более высокого ориентира инфляции, чтобы помочь чиновникам достичь цели в виде ценовой стабильности.
Пауэлл в ходе выступления в Палате представителей сказал, что рынок труда США "все еще далек" от прогресса, который хотела бы видеть ФРС, прежде чем сворачивать стимулирующие меры, а высокая инфляция скоро замедлится.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,13% до 92,536.
"Осси" подешевел на 0,48% до $0,7443. Новозеландский доллар снизился на 0,51% до $0,6996.
Евро снизился на 0,23% до $1,1808. Фунт стерлингов поднялся на 0,05% до $1,3863. Японская иена подешевела на 0,02% к доллару до 110,01 иены.
Юань на офшорном рынке сбавил 0,08% до 6,463.
(Сайкат Чаттерджи. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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