Доллар может показать сильный недельный рост, "киви" в плюсе

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар находится на пути к лучшему недельному показателю примерно за месяц: инвесторы выбирают безопасные активы, поскольку увеличение числа случаев заражения COVID-19 угрожает восстановлению после пандемии, в то время как высокие показатели инфляции резко подняли новозеландский доллар.

"Киви" вырос на 0,59% до $0,7022 к 08:45 МСК​ после того как данные показали, что потребительские цены в Новой Зеландии выросли гораздо быстрее, чем ожидалось, тем самым переместив ожидания рынков в отношении повышения ставки на август.

Укрепление американской валюты, однако, перевесило соблазнительную перспективу того, что Новая Зеландия первой из развитых экономик покончит с низкими ставками кризисного периода, и "киви" не смог выбраться из узкого диапазона в паре с долларом США.

"Очевидно, что доллар США обрел определенную силу, - сказал Имре Спейзер из Westpac. - И я думаю, что это сдерживает всех ведущих игроков".

"Это связано с процентными ставками, - сказал он. - А иногда это ставка на безопасное убежище... Мы действительно считаем, что доллар США будет довольно сильным в течение следующих нескольких месяцев".

Доллар оставался в целом стабильным в пятницу, но стремился к недельному росту, поднявшись за неделю примерно на 0,5% против евро и фунта стерлингов и на 0,7% против чувствительного к риску австралийского доллара.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,06% до 92,568​.

Евро снизился на 0,02% до $1,181​. Фунт стерлингов поднялся на 0,03% до $1,3832​. Японская иена подешевела на 0,07%​ к доллару до 109,94 иены.

Трейдеры ожидают в пятницу данных о розничных продажах и потребительском доверии в США, чтобы получить представление об инфляции и силе восстановления экономики.

Юань на материковом рынке снизился на 0,11% до​ 6,4638, на офшорном рынке - подешевел на 0,11% до 6,4664.

Биткоин снизился на 0,12% до $31.809,87. Эфириум поднялся на 0,87% до $1.932,69.

(Том Уэстбрук. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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