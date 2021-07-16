Nikkei опустился ниже отметки 28.000 на фоне падения техсектора

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei опустился ниже психологически важной отметки 28.000 в пятницу, поскольку акции технологических компаний подешевели вслед за аналогами на Уолл-стрит, а продолжающийся рост числа новых случаев заражения коронавирусом сказался на настроениях инвесторов.

"Новые случаи уже превысили пик четвертой волны в мае, и мы можем увидеть, что число случаев превысит январский пик", - сказал Норихиро Фудзито из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Трудно ожидать, что всплеск заболеваемости утихнет в ближайшее время, что, очевидно, задерживает восстановление экономики Японии. Это то, что рынки сейчас закладывают в цены".

Индекс Nikkei упал до отметки 27.847,35 пункта в ходе сессии, закончив торги снижением на 1% до 28.003,08 пункта.

Более широкий индекс Topix потерял 0,4% до 1.932,19 пункта.

Инвесторы в целом не отреагировали на итоги заседания Банка Японии, который оставил политику без изменений.

(Кевин Баклэнд в Токио, при участии Хидэюки Сано. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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