Банк Японии не изменил политику, снизил прогноз роста ВВП

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ТОКИО (Рейтер) - Банк Японии снизил прогноз роста ВВП на текущий финансовый год, но повторил, что экономика движется к умеренному восстановлению, сигнализируя об отсутствии изменений денежно-кредитной политики в ближайшее время.

По итогам двухдневного заседания, которое завершилось в пятницу, Банк Японии также обнародовал план новой программы, направленной на увеличение финансирования мер для борьбы с изменением климата.

Регулятор будет предоставлять средства под нулевой процент сроком на год с возможностью пролонгации любое количество раз финансовым институтам, которые выдают кредиты или инвестируют в борьбу с изменением климата, говорится в документе.

Как и ожидалось, центральный банк сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов - около 0%.

Согласно свежим макроэкономическим прогнозам, Банк Японии ожидает роста экономики на 3,8% в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте 2022 года, и на 2,7% в следующем году.

Предыдущие прогнозы, сделанные в апреле, предусматривали рост ВВП на 4,0% в этом финансовом году и на 2,4% в следующем.

(Лейка Кихара, Тецуси Кадзимото и Даниэль Леуссинк. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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