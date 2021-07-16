Акции привлекли $18,7 млрд, инвесторы активно вкладываются в рынки США, Японии -- BofA

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ЛОНДОН (Рейтер) - Интерес инвесторов к фондовым рынкам не ослабевал в течение последней недели, при этом потоки средств на фондовых рынках США и Японии ускоряются до многонедельных максимумов за счет инвестиций в фонды с фиксированной доходностью, сообщил BofA в пятницу.

В то время как глобальные фонды акций привлекли $18,7 миллиарда на неделе до среды, ориентированные на США фонды получили $9 миллиардов - самый крупный приток за четыре недели. Приток средств в японские акции был самым сильным за восемь недель и составил $1,5 миллиарда, сообщил BofA в результате анализа данных EPFR.

Приток средств в инструменты с фиксированным доходом сократился до $5,6 миллиарда - это самый низкий уровень с марта, при этом фонды высокодоходных облигаций испытали самый большой отток за восемь недель - $2,3 миллиарда - в те дни, когда были опубликованы неожиданно высокие показатели инфляции в США.

В этот период фонды золота впервые за четыре недели зафиксировали недельный приток средств, составивший $200 миллионов, в то время как инвесторы вывели $30,3 миллиарда из фондов наличных.

(Кэрин Строхекер. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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