ГРАФИК-Пятерка в фокусе: ЕЦБ, корпоративная отчетность и "День свободы"

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(Рейтер) - 1/ ДЕНЬ ЕЦБ

Через две недели после объявления о пересмотре стратегии ЕЦБ на заседании в четверг столкнется с вопросами о том, что новый ориентир инфляции в 2% будет означать для курса политики.

Если ЕЦБ серьезно настроен на подъем инфляции до 2% (по сравнению с предыдущей целью - вблизи, но ниже 2%), то масштабная скупка активов, видимо, продолжится еще какое-то время? "Голуби" уже говорят, что для поддержания доверия регулятор должен показать, что у него есть пространство для маневра.

Однако "ястребы" настаивают на сворачивании стимулов по мере восстановления экономики.

Возможно, беспокойство о росте числа новых случаев коронавируса, который бьет по экономике, позволит главе ЕЦБ Кристин Лагард добиться компромисса на встрече в четверг.

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2/ НЕ КАК ВСЕ

Многие развитые экономики думают о сворачивании экстренных мер стимулирования, но Китай только что влил больше средств в банковскую систему, и есть вероятность, что ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) может быть снижена уже во вторник.

Экономика Китая испытывает проблемы на стороне предложения, рост ВВП и экспорт проходят пик, в то время как потребительские расходы снижаются. При этом неопределенная регуляторная среда для крупных компаний и напряженность в отношениях с США оказывают давление на настроения инвесторов.

После недавнего сокращения Народным банком Китая нормы обязательных резервов для банков и публикации данных, свидетельствующих о замедлении темпов роста экономики во втором квартале, рынки ожидают некоторого смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на то, что фискальная политика остается жесткой.

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3/ FAANG

Сезон отчетности за второй квартал в США начался с публикации отчетов банков, результаты которых оказались выше ожиданий. Инвесторы теперь ждут выхода отчетов технологических компаний и гигантов потребительского сектора, включая Netflix.

Акции Netflix выросли всего на 2% в этом году, так как инвесторы переключились на бумаги, которые выиграют от открытия экономики. Снижение темпов выпуска сериалов и фильмов во время пандемии отрицательно повлияло на рост числа подписчиков Neftlix.

Признаки того, что экономический рост в США прошел пик, тем не менее, способствуют росту акций технологических компаний, которые показывали лучшую динамику большую часть прошлого десятилетия, поэтому акции Netflix также растут в последнее время.

В ближайшие дни о квартальных результатах отчитаются Johnson & Johnson, Coca-Cola, Twitter и Intel.

4/ ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ?

Активная фаза сезона отчетности также начинается в Европе. Прибыль компаний во втором квартале, как ожидается, выросла более чем в два раза.

Согласно данным Refinitiv I/B/E/S, прибыль 600 крупнейших котирующихся на бирже компаний Европы увеличилась на 110% в период с апреля по июнь.

Тем не менее инвесторы опасаются, что лучше уже не будет и что после прохождения пика может возникнуть волатильность. Ожидается, что темпы роста прибыли составят примерно 34% и 28% в течение последних двух кварталов 2021 года.

Учитывать приходится и новую волну пандемии. Биржи в Европе, как и на Уолл-стрит, близки к рекордным максимумам, но все это может измениться при введении новых локдаунов.

5/ СВОБОДА ИЛИ РИСК

Британские СМИ называют это "Днем свободы", Германия - "крайне рискованным экспериментом". Британия 19 июля отменит коронавирусные ограничения и обязательное ношение масок. Кто окажется прав?

В результате быстрой вакцинации в Великобритании фунт стерлингов стал одним из лидеров роста среди валют G10, выросли акции британских туристических компаний и ритейлеров, возникли надежды на быстрое восстановление экономики.

Однако распространение дельта-варианта коронавируса и прогнозы о том, что к концу августа число случаев заражения в Великобритании достигнет 100.000 в день, вызывают беспокойство. Цены на облигации растут, поскольку инвесторы ищут безопасные активы, в то время как европейский туристический сектор упал на 8% за последний месяц.

Некоторые страны, такие как Израиль и Нидерланды, отказываются от планов отмены ограничений, а Германия сохранит их до тех пор, пока не повысится уровень вакцинации, поэтому неясно, как долго британцы будут наслаждаться свободой.

(Льюис Краускопф в Нью-Йорке, Видья Ранганатан в Сингапуре, Суджата Рао, Жюльен Понтус и Дхара Ранасингхе в Лондоне. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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