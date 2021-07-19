Toyota отказалась от телерекламы Олимпиады в Токио из-за слабой поддержки Игр в Японии

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ТОКИО (Рейтер) - Toyota, спонсор Олимпийских игр 2020 в Токио, отказалась от телевизионной рекламы, связанной с Играми, из-за слабой общественной поддержки Олимпиады.

Генеральный директор Toyota Motor Corp Акио Тоёда не будет присутствовать на церемонии открытия Игр, сообщила компания в понедельник.

"Это правда, что Toyota не будет присутствовать на церемонии открытия, и это решение было принято с учетом различных факторов, включая недопуск зрителей", - сказала представитель компании.

"Мы не будем транслировать рекламу, связанную с Играми в Японии".

Около 60 японских корпораций, которые заплатили более $3 миллиардов за спонсорские права, теперь пытаются решить, связывать ли свои бренды с событием, которое так и не получило широкой общественной поддержки.

Более 60% жителей Японии сомневаются, что организаторы Олимпиады смогут держать распространение коронавируса под контролем, показал опрос, проведенный газетой Asahi. При этом 55% сказали, что против проведения Игр.

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(Тим Келли и Роки Свифт. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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