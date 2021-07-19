Toyota отказалась от телерекламы Олимпиады в Токио из-за слабой поддержки Игр в Японии
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Рейтер) - Toyota, спонсор Олимпийских игр 2020 в Токио, отказалась от телевизионной рекламы, связанной с Играми, из-за слабой общественной поддержки Олимпиады.
Генеральный директор Toyota Motor Corp Акио Тоёда не будет присутствовать на церемонии открытия Игр, сообщила компания в понедельник.
"Это правда, что Toyota не будет присутствовать на церемонии открытия, и это решение было принято с учетом различных факторов, включая недопуск зрителей", - сказала представитель компании.
"Мы не будем транслировать рекламу, связанную с Играми в Японии".
Около 60 японских корпораций, которые заплатили более $3 миллиардов за спонсорские права, теперь пытаются решить, связывать ли свои бренды с событием, которое так и не получило широкой общественной поддержки.
Более 60% жителей Японии сомневаются, что организаторы Олимпиады смогут держать распространение коронавируса под контролем, показал опрос, проведенный газетой Asahi. При этом 55% сказали, что против проведения Игр.
($1 = 110,0800 иены)
(Тим Келли и Роки Свифт. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html