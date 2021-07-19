Японские акции снизились на фоне тревог о штамме дельта, Играх в Токио

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в понедельник закрылись снижением четвертую сессию подряд из-за опасений о распространении дельта-штамма коронавируса и о том, что Олимпийские игры в Токио могут усугубить кризис в области здравоохранения.

Индекс Nikkei снизился на 1,25% до 27.652,74 пункта.

Акции компаний, связанных с производством полупроводников, возглавили снижение после того, как на прошлой неделе бумаги технологических компаний США упали, а индекс Philadelphia semiconductor достиг месячного минимума.

Акции Taiyo Yuden упали на 3,63%, Sumco - на 4,1%, Tokyo Electron - на 2,09%, в Advantest - на 1,4%.

Более широкий индекс Topix просел на 1,3%, при этом все 33 отраслевых субиндекса, кроме фармацевтического сектора, закрылись в минусе.

Организаторы Олимпийских игр в Токио в воскресенье сообщили о первых случаях заражения коронавирусом среди спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне.

"Мы можем увидеть очаги на Олимпиаде, а затем рост числа зараженных в Токио. Это может привести к политической нестабильности в Японии", - сказал Наойя Осикубо из Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

(Хидеюки Сано и Джунко Фуджита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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