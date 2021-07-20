США с союзниками обвинили Китай в глобальной кампании кибератак

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ВАШИНГТОН (Рейтер) - Соединенные Штаты и коалиция союзников возложили на министерство госбезопасности Китая ответственность за глобальную кампанию взломов киберсистем, в том числе за раскрытую в начале этого года крупную атаку на Microsoft с участием работавших по поручению Пекина хакеров, говорится в опубликованном в понедельник документе Белого дома.

Одновременно в понедельник Минюст США официально выдвинул обвинения против четверых граждан КНР в связи с хакерскими атаками на десятки ведомств и компаний в период с 2011 по 2018 год, сообщило министерство.

Открывая новую зону напряженности в отношениях с Китаем, к Соединенным Штатам присоединятся НАТО, Европейский союз, Великобритания, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Канада, сказал журналистам чиновник администрации США перед публикацией документа.

Правительства стран-союзниц "официально укажут на связь вредоносных кибератак с использованием уязвимостей нулевого дня на сервере Microsoft Exchange, раскрытых в марте... со злоумышленникам, сотрудничающими с (министерством госбезопасности Китая), с высокой степенью уверенности, - сказал американский чиновник. - Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры раскроют дополнительные детали схемы вредоносной кибердеятельности КНР (Китайской Народной Республики) и предпримут дальнейшие действия для отражения (угрозы)".

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о предоставлении комментариев. Китайские официальные лица ранее заявляли, что Китай также является жертвой хакерских атак и выступает против всех форм кибератак.

Федеральные агентства США, включая Совет национальной безопасности, ФБР и Агентство национальной безопасности, обнародуют более 50 методов и процедур, которые граждане Китая при поддержке китайского государства используют для атак на американские сети, сказал чиновник из администрации США.

Обвинения, выдвинутые против четверых граждан КНР, связаны с кражей информации, в том числе о разработке продуктов и программ, в пользу китайских предприятий, сообщил Минюст США.

(Стив Холланд, Дэвид Шепардсон, Донна Чиаку и Лиза Ламберт. Перевод Алексея Кузьмина и Анны Козловой. Редактор Анна Козлова)

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