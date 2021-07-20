США с союзниками обвинили Китай в глобальной кампании кибератак

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The White House, the Washington Monument and the Jefferson Memorial are seen across Lafayette Park from atop the roof of the historic Hay Adams hotel in Washington, May 4, 2014. REUTERS/Jim Bourg (UNITED STATES - Tags: POLITICS CITYSCAPE TRAVEL)
The White House, the Washington Monument and the Jefferson Memorial are seen across Lafayette Park from atop the roof of the historic Hay Adams hotel in Washington, May 4, 2014. REUTERS/Jim Bourg (UNITED STATES - Tags: POLITICS CITYSCAPE TRAVEL)

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Соединенные Штаты и коалиция союзников возложили на министерство госбезопасности Китая ответственность за глобальную кампанию взломов киберсистем, в том числе за раскрытую в начале этого года крупную атаку на Microsoft с участием работавших по поручению Пекина хакеров, говорится в опубликованном в понедельник документе Белого дома.

Одновременно в понедельник Минюст США официально выдвинул обвинения против четверых граждан КНР в связи с хакерскими атаками на десятки ведомств и компаний в период с 2011 по 2018 год, сообщило министерство.

Открывая новую зону напряженности в отношениях с Китаем, к Соединенным Штатам присоединятся НАТО, Европейский союз, Великобритания, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Канада, сказал журналистам чиновник администрации США перед публикацией документа.

Правительства стран-союзниц "официально укажут на связь вредоносных кибератак с использованием уязвимостей нулевого дня на сервере Microsoft Exchange, раскрытых в марте... со злоумышленникам, сотрудничающими с (министерством госбезопасности Китая), с высокой степенью уверенности, - сказал американский чиновник. - Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры раскроют дополнительные детали схемы вредоносной кибердеятельности КНР (Китайской Народной Республики) и предпримут дальнейшие действия для отражения (угрозы)".

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о предоставлении комментариев. Китайские официальные лица ранее заявляли, что Китай также является жертвой хакерских атак и выступает против всех форм кибератак.

Федеральные агентства США, включая Совет национальной безопасности, ФБР и Агентство национальной безопасности, обнародуют более 50 методов и процедур, которые граждане Китая при поддержке китайского государства используют для атак на американские сети, сказал чиновник из администрации США.

Обвинения, выдвинутые против четверых граждан КНР, связаны с кражей информации, в том числе о разработке продуктов и программ, в пользу китайских предприятий, сообщил Минюст США.

(Стив Холланд, Дэвид Шепардсон, Донна Чиаку и Лиза Ламберт. Перевод Алексея Кузьмина и Анны Козловой. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters