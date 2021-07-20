Nikkei закрылся на минимуме 6 мес на фоне роста числа заражений COVID-19

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei опустился до минимума шести месяцев во вторник, повторив траекторию акций на Уолл-стрит на фоне роста опасений о том, что увеличение числа случаев заражения коронавирусом во всем мире может сорвать зарождающееся восстановление экономики.

Nikkei просел на 0,96%, закрывшись на отметке в 27.388,16, минимума с 6 января. Более широкий индекс Topix снизился на аналогичные 0,96% до 1.888,89. Оба индекса закончили в минусе пятую сессию подряд.

На торгах понедельника три основных фондовых индекса США резко снизились, при этом индексы S&P и Nasdaq продемонстрировали самое крупное дневное падение с середины мая, поскольку инвесторы опасались очередных локдаунов из-за коронавируса, из-за которых восстановление экономики может затянуться. [.N]

Прибытие на Олимпийские игры десятков тысяч зарубежных гостей по-прежнему вызывает беспокойство японской общественности, так как число случаев заболевания коронавирусом растет несмотря на действующее в Токио чрезвычайное положение, и новые заражения могут привести к образованию более заразных и смертоносных вариантов.

"Инвесторов все больше беспокоит замедление темпов восстановления экономики", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Рынки Японии будут закрыты в четверг и пятницу на праздники, а также в связи с открытием Токийской олимпиады.

Среди тяжеловесов индекса Nikkei существенно - на 1,57% - снизились акции мирового инвестора стартапов SoftBank Group, тогда как бумаги владельца Uniqlo - Fast Retailing - подешевели на 1,12%, а бумаги производителя роботов Fanuc - на 2,41%.

Бумаги Canon подскочили на 9,24% после повышения прогноза годовой операционной прибыли на 43% благодаря сильному спросу на принтеры во время пандемии.

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(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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