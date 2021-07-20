Оператор Сахалина-2 ждет в 21г сокращения партий СПГ на экспорт на 7% из-за масштабного ремонта

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САХАЛИН, Россия (Рейтер) - Оператор проекта Сахалин-2 - компания Сахалин Энерджи - ожидает сокращения экспорта сжиженного природного газа в 2021 году до 166 танкеров после отправленных в 2020 году рекордных 178 партий из-за самой масштабной остановки производства для планового ремонта летом текущего года, сообщил глава компании журналистам.

На Сахалине-2, подконтрольном Газпрому, работают две линии производства СПГ. В 2020 году завод произвел 11,6 миллиона тонн СПГ.

Компания поставляет СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где крупнейшими покупателями являются Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай. Одна партия СПГ составляет 65.000 тонн.

Главный исполнительный директор компании Роман Дашков сказал, что такой масштабный ремонт проходит впервые за 12 лет работы Сахалина-2.

"Очень сложное мероприятие, которое включает в себя капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию ряда объектов и разных систем. Это и технологическое оборудование, и IT-системы", - сказал он, добавив, что весь комплекс мероприятий займет примерно 37 дней, начиная с 9 июля, плюс-минус 2-5 дней.

В середине июля оператор проекта Сахалин-2 сообщил, что останавливает объекты газовой инфраструктуры на плановые работы, в ходе которых будут заменены два погрузочных рукава СПГ из четырех.

Кроме Газпрома акционерами проекта являются британо-нидерландская Royal Dutch Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.

Сахалин Энерджи давно планирует расширить производство путем строительства третьей очереди проекта, но для этого ей не хватает собственных газовых ресурсов.

Компания несколько лет вела переговоры об использовании газа с другого проекта - Сахалин-1, который принадлежит консорциуму во главе с Роснефтью, но они не увенчались успехом.

"Все варианты находятся в портфеле потенциальных возможностей. Вопрос только в том, готовы ли наши контрпартнеры сесть за стол переговоров. Мы в этом направлении всегда их учитываем. При любой возможности возобновить переговоры, мы готовы в них участвовать", - сказал Дашков.

При условии запуска третьей очереди завод сможет перерабатывать 24 миллиарда кубометра газа в год, что дает возможность производить примерно 15-16 миллионов тонн СПГ в год, добавил он.

Текущая сырьевая база позволяет проекту работать до 2033-2035 годов, сказал Дашков.

"Мы стремимся к тому, чтобы синхронизировать наши действия с другими недропользователями к периоду начала снижения нашего производства. В соответствии с проектом разработки, мы где-то к 2030 году подойдем к началу снижения производства исходя из естественного истощения наших месторождений".

(Владимир Солдаткин. Текст Оксаны Кобзевой. Редактор Анастасия Лырчикова.)

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