Золото поднимается с недельного минимума из-за спроса на надежные активы

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(Рейтер) - Цены на золото растут во вторник, поскольку опасения по поводу всплеска заболеваемости вариантом дельта и снижение доходности американских гособлигаций повышают спрос на драгметалл.

Спотовая цена на золото выросла на 0,22% до $1.816,3 за тройскую унцию к 13:17 МСК.

Палладий подорожал на 0,93% до $2.619,77 за унцию, серебро снизилось на 0,18% до $25,16 за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,16% до $1.076,73.

"Большая проблема сейчас заключается в страхе перед экономическими последствиями коронавирусного штамма дельта. А после того как Япония предприняла жесткие меры в связи с Олимпийскими играми, рынки начали нервничать еще больше ... (что привело) к бегству в защитные активы", - сказал аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг.

Доходность 10-летних гособлигаций США находится вблизи пятимесячных минимумов, что повышает сравнительную привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.

С другой стороны, укрепление доллара ограничивает подъем цен на золото, поскольку увеличивает стоимость драгметалла для держателей других валют.

(Арундати Саркар. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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