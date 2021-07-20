Золото поднимается с недельного минимума из-за спроса на надежные активы

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An ounce of gold coin is pictured in front of a 500g ingot at Jolliet numismatic shop in Geneva November 19, 2014. Support among Swiss voters for a referendum proposal that would force a huge increase in the central bank
An ounce of gold coin is pictured in front of a 500g ingot at Jolliet numismatic shop in Geneva November 19, 2014. Support among Swiss voters for a referendum proposal that would force a huge increase in the central bank's gold reserves has slipped to 38 percent percent, an opinion poll showed on Wednesday, falling short of the majority backing it needs to become law. Under the "Save our Swiss gold" proposal, the Swiss National Bank (SNB) would be banned from selling any of its gold reserves and would have hold at least 20 percent of its assets in the metal, compared with 7.8 percent last month. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS BUSINESS)

(Рейтер) - Цены на золото растут во вторник, поскольку опасения по поводу всплеска заболеваемости вариантом дельта и снижение доходности американских гособлигаций повышают спрос на драгметалл.

Спотовая цена на золото выросла на 0,22% до $1.816,3 за тройскую унцию к 13:17 МСК.

Палладий подорожал на 0,93% до $2.619,77 за унцию, серебро снизилось на 0,18% до $25,16 за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,16% до $1.076,73.

"Большая проблема сейчас заключается в страхе перед экономическими последствиями коронавирусного штамма дельта. А после того как Япония предприняла жесткие меры в связи с Олимпийскими играми, рынки начали нервничать еще больше ... (что привело) к бегству в защитные активы", - сказал аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг.

Доходность 10-летних гособлигаций США находится вблизи пятимесячных минимумов, что повышает сравнительную привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.

С другой стороны, укрепление доллара ограничивает подъем цен на золото, поскольку увеличивает стоимость драгметалла для держателей других валют.

(Арундати Саркар. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

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