"Пузырь" защиты от СOVID в Олимпийской деревне Токио уже лопнул -- эксперт

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ТОКИО (Рейтер) - Система изоляции спортсменов, разработанная организаторами Олимпиады в Токио для сдерживания распространения коронавируса, уже нарушена, и существует риск распространения инфекции внутри этого "пузыря", сказал во вторник международный эксперт в области здравоохранения.

Оргкомитет сообщил о первых случаях коронавируса среди атлетов в Олимпийской деревне в воскресенье. Во вторник стало известно, что с 1 июля обнаружено уже 67 случаев заражения среди лиц, получивших аккредитацию на Игры.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на прошлой неделе сказал, что благодаря программам тестирования и карантина риск для участников Олимпиады будет сведен к нулю.

Такие заявления вызывают только непонимание и гнев, поскольку в реальности ситуация диаметрально противоположная, сказал Кэндзи Сибуя, бывший глава Института здоровья населения Королевского колледжа Лондона.

"Очевидно, что система пузырей в каком-то роде нарушена", - сказал эксперт.

"Конечно же, меня больше всего беспокоит образование кластера инфицированных в деревне, а также взаимодействие с местными жителями", - добавил он.

В субботу в Токио было выявлено 1.410 новых случаев коронавируса, что близко к максимальному показателю за полгода, а в следующем месяце суточный прирост может превысить 2.000, предупреждают эксперты из сферы здравоохранения. При этом всего 33% японцев получили хотя бы первую дозу вакцины - это один из худших показателей для крупнейших экономик мира, по данным Рейтер.

(Роки Свифт. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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