Нефть дешевеет из-за неожиданного роста запасов в США, ухудшения перспектив спроса

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СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть снижаются в среду после того, как данные указали на неожиданное увеличение запасов в США на прошлой неделе, что усилило тревоги об ослаблении спроса на топливо из-за резкого роста числа случаев коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,56% до $68,96 за баррель к 8:30 МСК, WTI - на 0,54% до $66,84 за баррель.

Рынок "оказался под небольшим понижательным давлением в ходе сегодняшних утренних торгов после медвежьего и довольно неожиданного отчета о запасах от API", говорится в записке аналитиков ING Economics.

Запасы нефти и бензина в США выросли на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов упали, сообщили два источника на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API) во вторник.

При этом десять аналитиков, опрошенных Рейтер, ожидали, что запасы нефти упадут в среднем примерно на 4,5 миллиона баррелей.

Инвесторы теперь ждут данных от Управления энергетической информации США, которые могут подтвердить увеличение запасов нефти после восьми недель снижения подряд.

Сделка ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 400.000 баррелей в сутки каждый месяц с августа по декабрь привела к резкому падению цен на нефть в понедельник. Распродажа усилилась из-за опасений о спросе на фоне роста числа случаев дельта-варианта коронавируса на крупных рынках, таких как США, Великобритания и Япония.

(Сонали Пол и Рослан Хасаунех. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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