Цены на нефть восстановили потери, несмотря на рост запасов в США

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ЛОНДОН (Рейтер) - Цены на нефть вернулись на положительную территорию в среду на фоне усиления аппетита к риску, хотя данные указали на неожиданное увеличение запасов в США на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,79% до $70,59 за баррель, а на WTI - прибавили 1,76% до $68,38 за баррель к 15:20 МСК.

"Нефть... похоже, нашла поддержку, так как аппетит к риску снова растет", - сказал Рикардо Евангелиста из ActivTrades.

"Эта поддержка возникла после заметных падений, зафиксированных в течение последних нескольких сессий, которые были вызваны опасениями по поводу влияния дельта-варианта..., а также соглашения между странами ОПЕК+ об увеличении добычи", - добавил он.

Сделка ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 400.000 баррелей в сутки каждый месяц с августа по декабрь привела к резкому падению цен на нефть в понедельник. Распродажа усилилась из-за опасений о спросе на фоне роста числа случаев дельта-варианта коронавируса на крупных рынках, таких как США, Великобритания и Япония.

Потенциальный рост запасов в США оказал давление на цены ранее в ходе сессии.

Запасы нефти и бензина в США выросли на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов упали, сообщили два источника на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API) во вторник.

При этом десять аналитиков, опрошенных Рейтер, ожидали, что запасы нефти упадут в среднем примерно на 4,5 миллиона баррелей.

Инвесторы теперь ждут данных от Управления энергетической информации США.

(Ахмад Гаддар при участии Сонали Пола и Рослана Хасауна. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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