Режиссера церемонии открытия Олимпиады-2020 уволили за день до Игр из-за шутки о Холокосте
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Рейтер) - Организаторы Олимпийских игр в Токио в четверг уволили режиссера церемонии открытия Кентаро Кобаяси из-за видеозаписи его выступления 1998 года, где он иронизирует над Холокостом.
"Я приношу глубокие извинения множеству людей, в том числе жителям Токио и японскому народу за беспокойство и тревоги накануне церемонии открытия", - сказала Сейко Хасимото, возглавляющая оргкомитет.
Ранее Центр Симона Визенталя - международная еврейская правозащитная организация - опубликовал заявление, в котором говорилось, что причастность Кобаяси к Олимпийским играм оскорбит память шести миллионов евреев, погибших в Холокосте.
Кобаяси извинился за свою шутку 1998 года, признав ее неуместной.
(Киёси Такенака, Мари Сайто. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html