Режиссера церемонии открытия Олимпиады-2020 уволили за день до Игр из-за шутки о Холокосте

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ТОКИО (Рейтер) - Организаторы Олимпийских игр в Токио в четверг уволили режиссера церемонии открытия Кентаро Кобаяси из-за видеозаписи его выступления 1998 года, где он иронизирует над Холокостом.

"Я приношу глубокие извинения множеству людей, в том числе жителям Токио и японскому народу за беспокойство и тревоги накануне церемонии открытия", - сказала Сейко Хасимото, возглавляющая оргкомитет.

Ранее Центр Симона Визенталя - международная еврейская правозащитная организация - опубликовал заявление, в котором говорилось, что причастность Кобаяси к Олимпийским играм оскорбит память шести миллионов евреев, погибших в Холокосте.

Кобаяси извинился за свою шутку 1998 года, признав ее неуместной.

(Киёси Такенака, Мари Сайто. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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