МОК исправил карту на сайте Олимпиады в Токио после протеста Украины

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КИЕВ (Рейтер) - Международный олимпийский комитет исправил карту на сайте Олимпиады в Токио после протеста Киева из-за того, что на ней была обозначена граница между Украиной и Крымским полуостровом, сказал в пятницу министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, Запад осудил это и ввел санкции против Москвы. Большинство стран считают Крым частью Украины.

"Они (Международный олимпийский комитет) извинились за ошибку... карта уже исправлена", - написал Кулеба в твиттере.

(Павел Политюк. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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