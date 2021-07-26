Nikkei закрылся в плюсе, но тревоги о коронавирусе сдерживали подъем

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции завершили торги понедельника ростом вслед за подъемом акций в других странах на фоне сильных корпоративных отчетов, однако рост был сдержан опасениями, что распространение коронавируса в стране может еще больше ослабить экономическое восстановление.

В начале торгов индекс Nikkei вырос на 1,77% после четырехдневных выходных, которые ознаменовали открытие Олимпийских игр в Токио, а затем сбросил часть прибыли и закрылся подъемом на 1,04% до отметки 27.833,29 пункта.

Более широкий индекс Topix завершил торги ростом на 1,11% на отметке 1.925,62 пункта после скачка на 1,74% в начале сессии.

Котировки сталелитейной корпорации Tokyo Steel Manufacturing подскочили на 9,3% после резкого повышения прогноза прибыли.

Акции SoftBank Group вразрез с трендом Токийской биржи упали на 2,1% из-за беспокойства инвесторов о вложениях группы в бумаги китайской Didi и других представителей техсектора КНР, против которых Пекин вводит ужесточенные меры регулирования.

(Хидэюки Сано. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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