Россия планирует создать зону свободной торговли на Курилах - СМИ

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ТОКИО (Рейтер) - Россия планирует создать особую экономическую зону без таможни и с более легким налоговым режимом на Курильских островах, сообщили в понедельник российские информационные агентства РИА и Интерфакс со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Территориальный спор из-за островов, занятых Советским Союзом в конце Второй мировой войны, уже более 75 лет не позволяет Москве и Токио подписать официальный мирный договор. Япония называет острова своими Северными территориями.

Мишустин посетил Курильские острова в понедельник, что побудило высокопоставленного представителя японского правительства сообщить, что Япония выразит официальный протест России по поводу этого визита.

Мишустин сказал, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным беспрецедентный комплекс экономических мер, направленных на развитие островов.

"Это было бы интересно ... и для Японии тоже, которая могла бы создать рабочие места и работать с вами, если она будет заинтересована", - сказал Мишустин, обращаясь к местным бизнесменам, согласно сообщению РИА.

(Такаcи Умекава при участии Максима Родионова в Москве. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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