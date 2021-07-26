ОЛИМПИАДА--Российская саблистка Позднякова завоевала золото в Токио, второе для команды ROC
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Рейтер) - Россиянка Софья Позднякова выиграла золото в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях среди женщин на Олимпийских играх-2020 в Токио в понедельник.
Софья Великая, также из команды Олимпийского комитета России (ROC), взяла серебро, а Манон Брюне из Франции завоевала бронзу.
Накануне первую золотую медаль для атлетов из России завоевала Виталина Бацарашкина, победившая в воскресенье в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.
(Сакура Мураками. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html