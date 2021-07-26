ОЛИМПИАДА--Российская саблистка Позднякова завоевала золото в Токио, второе для команды ROC

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ТОКИО (Рейтер) - Россиянка Софья Позднякова выиграла золото в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях среди женщин на Олимпийских играх-2020 в Токио в понедельник.

Софья Великая, также из команды Олимпийского комитета России (ROC), взяла серебро, а Манон Брюне из Франции завоевала бронзу.

Накануне первую золотую медаль для атлетов из России завоевала Виталина Бацарашкина, победившая в воскресенье в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

(Сакура Мураками. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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