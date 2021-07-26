ОЛИМПИАДА--Российская саблистка Позднякова завоевала золото в Токио, второе для команды ROC

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Tokyo 2020 Olympics - Fencing - Women
Tokyo 2020 Olympics - Fencing - Women's Individual Sabre - Medal Ceremony - Makuhari Messe Hall B, Chiba, Japan - July 26, 2021. Gold medallist Sofia Pozdniakova of the Russian Olympic Committee celebrates on the podium REUTERS/Maxim Shemetov

ТОКИО (Рейтер) - Россиянка Софья Позднякова выиграла золото в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях среди женщин на Олимпийских играх-2020 в Токио в понедельник.

Софья Великая, также из команды Олимпийского комитета России (ROC), взяла серебро, а Манон Брюне из Франции завоевала бронзу.

Накануне первую золотую медаль для атлетов из России завоевала Виталина Бацарашкина, победившая в воскресенье в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

(Сакура Мураками. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters