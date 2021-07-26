ОЛИМПИАДА--Россиянин Храмцов завоевал золото в тхэквондо в весовой категории до 80 кг у мужчин
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТИБА, Япония (Рейтер) - Россиянин Максим Храмцов победил иорданца Салеха Аль-Шарабати, завоевав в понедельник золотую медаль в тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 кг.
Египтянин Сейф Эйсса и хорват Тони Канает завоевали бронзовые медали.
(Чан-Ран Ким. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Дмитрий Антонов)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html