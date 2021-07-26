ОЛИМПИАДА--Россиянин Храмцов завоевал золото в тхэквондо в весовой категории до 80 кг у мужчин

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Tokyo 2020 Olympics - Taekwondo - Men
Tokyo 2020 Olympics - Taekwondo - Men's Welterweight 68-80kg - Medal Ceremony - Makuhari Messe Hall A, Chiba, Japan - July 26, 2021. Gold Medallist Maksim Khramtcov of the Russian Olympic Committee celebrates REUTERS/Murad Sezer

ТИБА, Япония (Рейтер) - Россиянин Максим Храмцов победил иорданца Салеха Аль-Шарабати, завоевав в понедельник золотую медаль в тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 кг.

Египтянин Сейф Эйсса и хорват Тони Канает завоевали бронзовые медали.

(Чан-Ран Ким. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Дмитрий Антонов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters