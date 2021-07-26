ОЛИМПИАДА--Гимнасты из России вырвали золото в мужском командном зачете в борьбе с китайцами и японцами

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(Рейтер) - Первое золото Олимпийских игр в Токио в спортивной гимнастике получили в понедельник атлеты из России, выиграв командное многоборье в напряженном соперничестве со сборными Китая и Японии.

Это первая олимпийская победа российских гимнастов-мужчин в командном зачете за 25 лет.

Команда россиян - лидеры которой, Никита Нагорный и Артур Далалоян, имеют титулы чемпионов мира в многоборье - в итоге обогнала чемпионов прошлой Олимпиады, японцев, на 0,103 балла.

(Стив Китинг. Перевод Анны Козловой)

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