ОЛИМПИАДА--Гимнасты из России вырвали золото в мужском командном зачете в борьбе с китайцами и японцами

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Tokyo 2020 Olympics - Gymnastics - Artistic - Men
Tokyo 2020 Olympics - Gymnastics - Artistic - Men's Team - Final - Ariake Gymnastics Centre, Tokyo, Japan - July 26, 2021. Artur Dalaloyan of the Russian Olympic Committee, David Belyavskiy of the Russian Olympic Committee, Denis Abliazin of the Russian Olympic Committee and Nikita Nagornyy of the Russian Olympic Committee celebrate after winning gold REUTERS/Dylan Martinez

(Рейтер) - Первое золото Олимпийских игр в Токио в спортивной гимнастике получили в понедельник атлеты из России, выиграв командное многоборье в напряженном соперничестве со сборными Китая и Японии.

Это первая олимпийская победа российских гимнастов-мужчин в командном зачете за 25 лет.

Команда россиян - лидеры которой, Никита Нагорный и Артур Далалоян, имеют титулы чемпионов мира в многоборье - в итоге обогнала чемпионов прошлой Олимпиады, японцев, на 0,103 балла.

(Стив Китинг. Перевод Анны Козловой)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters